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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 11:00 BJT

台湾债市：RP利率持稳低位，中钢公司债交割无碍资金调度

路透台北7月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五表现持平。资金调度人士认为，今日中钢 公司债交割196亿台币，无碍市场资金调度，下周交割紧缩因子较多，料RP利率仍将持稳低位。

券商资金交易人士表示，今日盘中公布午后将放台风假，因此速速结帐，下周主要交割紧缩因子包括周二的台积电 137亿台币、周五的二年期公债(102甲7期)交割300亿台币，将有效去化市场浮滥资金，不致于影响资金调度，RP利率缓跌趋势明显，下周RP利率区间低位成交比重仍将逐步提高。

“ 今天资金蛮好找，下周再看看资金情势再决定是否续降RP利率。”一位大型证券商交易员说。

一大型票券市场人士则指出，目前市场资金仍偏向宽松，然下周交割紧缩因子较多，下周RP利率将会先维持在既有利率区间。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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