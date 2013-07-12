台湾债市：RP利率持稳低位，中钢公司债交割无碍资金调度

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透台北7月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五表现持平。资金调度人士认为，今日中钢 公司债交割196亿台币，无碍市场资金调度，下周交割紧缩因子较多，料RP利率仍将持稳低位。
券商资金交易人士表示，今日盘中公布午后将放台风假，因此速速结帐，下周主要交割紧缩因子包括周二的台积电 137亿台币、周五的二年期公债(102甲7期)交割300亿台币，将有效去化市场浮滥资金，不致于影响资金调度，RP利率缓跌趋势明显，下周RP利率区间低位成交比重仍将逐步提高。
“ 今天资金蛮好找，下周再看看资金情势再决定是否续降RP利率。”一位大型证券商交易员说。
一大型票券市场人士则指出，目前市场资金仍偏向宽松，然下周交割紧缩因子较多，下周RP利率将会先维持在既有利率区间。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)