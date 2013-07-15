中国数据：二季度GDP同比增长7.5%，符合市场预期--国家统计局

路透北京7月15日 - 中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值（GDP）同比增长7.5%，与路透调查预估中值一致；环比增速为1.7%。
统计局并公布，6月规模以上工业增加值同比增长8.9%，社会消费品零售总额同比增长13.3%，路透调查预估中值原本分别为9.1%和12.9%。今年1-6月固定资产投资同比增长20.1%，路透预估中值为20.2%。
以下为GDP、工业、消费和投资数据详情(同比%):
实际值 中值 区间 前值 上年同期
二季度国内生产总值(GDP) 7.5 7.5 7.3~7.9 7.7 7.6
6月数据:
固定资产投资(不含农户)(1-6月) 20.1 20.2 20.1~20.4 20.4 20.4
工业增加值 8.9 9.1 8.8~9.5 9.2 9.5
社会消费品零售总额 13.3 12.9 11.8~13.4 12.9 13.7
--注：投资前值为1-5月数据，GDP前值为2013年一季度数据。
统计局已于上周公布6月通胀数据,其中6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于路透调查的预估中值2.5%和前值2.1%，环比则持平；6月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.7%，较5月2.9%的跌幅略有收窄，与路透调查中值一致，环比则下降0.6%。
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(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯/黄凯)