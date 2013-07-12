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市场报道 | 2013年 7月 12日 星期五 11:22 BJT

美国个股：投资大亨伊坎将提高收购戴尔股票的条件--彭博

路透纽约7月11日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)在接受彭博电视访问时表示，他计画在周五早晨之前提高他所提出的154亿美元戴尔 股票回购计画。

伊坎在接受访问时表示，提高后的收购条件将包括戴尔股票的权证。

伊坎正努力让戴尔创办人Michael Dell及私募基金公司Silver Lake的244亿美元收购要约化为泡影。(完)
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