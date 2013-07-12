路透调查：德国第二季GDP料成长0.6%，但之后增速将再度放缓

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
* 德国2013年GDP成长率料为0.4%
* 德国第二季GDP成长率料为0.6%，第三季及第四季料为0.4%
* 出口料将走弱，民间消费料增温
路透柏林7月11日 - 一项路透调查显示，德国经济增长将放缓，因企业暂缓投资，且全球经济疲软打击出口，但原已处于低位的失业率，明年仍料将下滑。
过去一周访问约20位分析师的预估中值显示，估计德国4-6月经济成长率0.6%。
调查预测，到2014年年中的四个季度，德国经济成长率将为0.4%，表现稳定优于欧元区水准。
调查预估德国2013年国内生产总值(GDP)成长率0.4%，低于三个月前预估的0.6%。德国央行预估成长率为0.3%，但德国政府预测为0.5%。
“访问过企业后，明显看出仍有很多不确定性，因此投资活动回升将比我们原先所想的更加温和，”DekaBank分析师Andreas Scheuerle向路透表示。
对比更强烈的是就业展望：德国今年失业率料为6.9%，接近两德统一后的低点，2014年失业率料为6.7%，而欧元区整体失业率明年料由目前的12.2%升至12.4%。
企业担心欧元区危机情况，以及德国企业锁定的一些新兴市场经济放缓，特别是中国。
“中国是过去几年德国出口业的成长火车头，但从冬季以来，中国并未扮演好这个角色，”Berenberg Bank分析师Christian Schulz指出。
受访分析师预测今年德国出口下滑0.3%，但明年料反弹5.5%。
2013年民间消费料成长0.9%，明年成长1.2%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)