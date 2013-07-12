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市场报道 | 2013年 7月 12日 星期五 11:32 BJT

路透调查：德国第二季GDP料成长0.6%，但之后增速将再度放缓

* 德国2013年GDP成长率料为0.4%

* 德国第二季GDP成长率料为0.6%，第三季及第四季料为0.4%

* 出口料将走弱，民间消费料增温

路透柏林7月11日 - 一项路透调查显示，德国经济增长将放缓，因企业暂缓投资，且全球经济疲软打击出口，但原已处于低位的失业率，明年仍料将下滑。

过去一周访问约20位分析师的预估中值显示，估计德国4-6月经济成长率0.6%。

调查预测，到2014年年中的四个季度，德国经济成长率将为0.4%，表现稳定优于欧元区水准。

调查预估德国2013年国内生产总值(GDP)成长率0.4%，低于三个月前预估的0.6%。德国央行预估成长率为0.3%，但德国政府预测为0.5%。

“访问过企业后，明显看出仍有很多不确定性，因此投资活动回升将比我们原先所想的更加温和，”DekaBank分析师Andreas Scheuerle向路透表示。

对比更强烈的是就业展望：德国今年失业率料为6.9%，接近两德统一后的低点，2014年失业率料为6.7%，而欧元区整体失业率明年料由目前的12.2%升至12.4%。

企业担心欧元区危机情况，以及德国企业锁定的一些新兴市场经济放缓，特别是中国。

“中国是过去几年德国出口业的成长火车头，但从冬季以来，中国并未扮演好这个角色，”Berenberg Bank分析师Christian Schulz指出。

受访分析师预测今年德国出口下滑0.3%，但明年料反弹5.5%。

2013年民间消费料成长0.9%，明年成长1.2%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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