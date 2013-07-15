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亚洲 | 2013年 7月 15日 星期一 08:55 BJT

《台湾重要政经日程》--7月15日

===================今日重要政经消息=====================

7/15(一)

--09:30 经济部长出席两岸经济产业合作大趋势论坛致词。

=================近期重要政经消息======================

7/16(二) *--10:00 中央研究院公布2013年台湾经济展望修正预估。

--12:30 央行标售两年102/7期公债，金额300亿台币。

7/18(四)

--13:30 台积电 第二季业绩公布。

7/22(一)

--08:30 主计总处公布6月经季调失业率，上月为4.19%。

--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月年减0.4%。

7/23(二)

--12:30 央行标售20年102/8期公债，金额300亿台币。

--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年减0.07%。

7/24(三)

--12:30 央行标售273天期国库券，金额350亿台币。

7/25(四)

--16:10 央行公布6月M2年增率，5月为年增4.32%。

--13:30 〞后QE时代投资策略〞研讨会。

7/30(二)

--12:30 央行标售30年102/9期公债，金额300亿台币。

8/9(五)

--13:30 台积电 公布7月营收。

--14:00 联电 公布7月营收。

8/13(二)

--12:30 央行标售364天期国库券，金额300亿台币。

8/20(二)

--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。

9/3(二)

--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日。

--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

10/10(四)

--国庆日休市一日。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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