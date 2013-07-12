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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 12:13 BJT

《全球市场》亚股人气趋于谨慎，中国风险因素临近

欧元兑美元 之前一度跳涨至1.3208，远远脱离本周低点1.2755。但此后回撤至1.3093，本周仍涨约2%。

法国巴黎银行分析师称，应将美元下跌视为买进的良机，因他们仍预期美联储今年稍后将开始缩减刺激举措规模。

“我们预计美国国内生产总值(GDP)第三和第四季将加速成长，与美联储2013年下半年开始退场相呼应。”Steven Saywell在一份报告中称。

“我们建议在1.5130作空英镑/美元，目标是1.45；停损单设在1.5310。”Saywell并表示，他相信英国央行8月将放宽政策。

中国数据公布前的审慎气氛，使澳元等商品货币回吐近期兑美元的多数涨幅。

澳元/美元 从周四高点0.9306降至0.9166，本月稍早曾触及34个月低点0.9036。

澳元虽下滑，但大宗商品价格则受到贝南克维持宽松政策承诺的支撑。伦敦期铜 日内仅微幅走软，报每吨6,976美元。现货金 报每盎司1,284美元。

油价动能略失，交易商在油价连涨三周至15个月高点后了结获利。美国原油 约报105美元，之前曾来到107.45美元。(完) (编译/审校 许娜/张明钧/蔡美珍/张若琪)
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