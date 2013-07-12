《全球市场》亚股人气趋于谨慎，中国风险因素临近

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
欧元兑美元 之前一度跳涨至1.3208，远远脱离本周低点1.2755。但此后回撤至1.3093，本周仍涨约2%。
法国巴黎银行分析师称，应将美元下跌视为买进的良机，因他们仍预期美联储今年稍后将开始缩减刺激举措规模。
“我们预计美国国内生产总值(GDP)第三和第四季将加速成长，与美联储2013年下半年开始退场相呼应。”Steven Saywell在一份报告中称。
“我们建议在1.5130作空英镑/美元，目标是1.45；停损单设在1.5310。”Saywell并表示，他相信英国央行8月将放宽政策。
中国数据公布前的审慎气氛，使澳元等商品货币回吐近期兑美元的多数涨幅。
澳元/美元 从周四高点0.9306降至0.9166，本月稍早曾触及34个月低点0.9036。
澳元虽下滑，但大宗商品价格则受到贝南克维持宽松政策承诺的支撑。伦敦期铜 日内仅微幅走软，报每吨6,976美元。现货金 报每盎司1,284美元。
油价动能略失，交易商在油价连涨三周至15个月高点后了结获利。美国原油 约报105美元，之前曾来到107.45美元。(完) (编译/审校 许娜/张明钧/蔡美珍/张若琪)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)