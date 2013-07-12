台湾货币市场：台风来袭未打乱调度安排，短率持稳低档不变

* 台风来袭，票券商减少与民间法人交易

* 拆出需求仍大，靠央行消化多余资金

* RP利率持稳低位，券商提早结帐

记者 董永年

路透台北7月12日 - 台湾银行间短率周五持平于既有区间。台风即将来袭，虽市场交易如常，但为配合保管行提早结帐要求，票券商今日多减少与民间法人的短票交易。银行间拆款则一如既往，拆出需求比拆入多得多，但也有少数几家银行因应台风决定提早下班，减少向央行申报存单的需求。

展望下周，市场资金调度人士认为，市况料将如本周呈现相当宽松的状态，附买回(RP)利率缓跌趋势明显，利率区间低位成交比重将逐步提高。惟短票因民间法人与大型公股银行对利率颇有坚持，成交利率欲下调不易。

〞还是排队等央行收，但有几家因为觉得搞太晚，就不排了。〞一位公股银行资金调度人士说。

另一家公股银行相关人士则称，今日大家赶着下班，只希望赶快将资金落好。

中央气象局已于昨晚发布中度台风“苏力”(SOULIK)的陆上台风警报。台北市政府已宣布，今日下午两点将停止上班上课。惟金融市场照常交易。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负83亿台币，累计超额准备为负154亿，加计前期1%的超额准备为899亿台币。

本地时间11:48时，

**台币兑美元 走升0.68角报29.884。

**台股 微涨0.06%，报8,184.58点；成交量 报562.21亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日在0.380-0.420%。

**票券商赶结帐，与民间法人交易少**

在短票市场方面，虽然今日金融市场照常运作，不过票券商普遍指出，由于各地方政府停班停课的时间不一样，再加上票券保管行通知尽量在下午两点结帐，因此今日短票交易偏少，资金缺口多以拆款支应。

一票券商交易主管称，一般而言，民间法人的资金要到下午三、四点才能入帐，为了资金收付的安全，今日只能减少与民间客户的交易，与银行的交易量较大。

〞所有帐要赶在两点结，若不行就以拆款支应。〞另一票券商调度人士表示。

展望下周，他们认为，资金宽松的状态仍将延续，短票发行量至下半周应该有所改善。

30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平，少数成交于0.67%，0.69%以较长天期及免保票为主。

台湾央行今日存单到期金额3,578亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 。

下周央行存单到期量大，总额为1兆4,778.2亿台币，落点分别为周一4,022.2亿、周二1,566.5亿、周三3,703亿、周四3,896.5亿及周五1,590亿。紧缩因素则有周五财政部发行102甲7两年期公债，金额300亿台币。

**RP利率持稳区间**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率表现持平。资金调度人士认为，今日中钢 公司债交割196亿台币，无碍市场资金调度，下周交割紧缩因子较多，料RP利率仍将持稳低位。

券商资金交易人士表示，今日盘中公布午后将放台风假，因此速速结帐，下周主要交割紧缩因子包括周二的台积电 137亿台币、周五的二年期公债(102甲7期)交割300亿台币，将有效去化市场浮滥资金，不致于影响资金调度，RP利率缓跌趋势明显，下周RP利率区间低位成交比重仍将逐步提高。

“ 今天资金蛮好找，下周再看看资金情势再决定是否续降RP利率。”一位大型证券商交易员说。

一大型票券市场人士则指出，目前市场资金仍偏向宽松，然下周交割紧缩因子较多，下周RP利率将会先维持在既有利率区间。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。