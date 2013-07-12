《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(7月8日-7月12日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周微贬0.08%，继续维系近两个月以来的窄幅震荡格 局。而受到中美战略对话支撑，本周中间价连续上扬，致人民币即期走势基本脱离中间价引 导，而是相对持稳在6.12-15元区间震荡，上下均难以有效突破。而尽管中国经济基本面没 有支撑人民币升值的动力，但市场人士认为有迹象表明监管层有不愿贬值的意图，未来汇率 持稳或微幅升值或是大概率事件。 公开市场操作: * 尽管资金面已趋于稳定，但面对近期企业缴税等扰动因素，中国央行公开市场本周仍 连续第三周暂停操作。中国经济面临进一步下行风险，稳增长压力加大，不过央行货币政策 扩张余地有限，令公开市场延续无为而治。业内人士指出，流动性虽已逐步回归正常状态， 但资金预期仍不算稳定；为安抚市场情绪，央行公开市场料将暂时维稳，以利资金面休养生 息。 债市: * 银行间债市当周现券未能延续此前暖意转为走弱，主要受累于资金前景尚存不确定性 ，致场内偏空情绪暂难见消散。下周一(15日)公布的国内宏观经济数据成为短期焦点，若与 预期不一或对后市走向产生阶段性影响。 。 票据: * 中国票据市场转贴利率本周先跌后涨。交易员指出，周初转贴现率承接了此前跌势， 但随后银行间市场资金价格有所抬升，转贴现率也掉头小幅向上，基本回稳至上周末水平附 近。 他们并指出，相较于上半年票据的卖方市场，当时各家机构争抢票源做大业务，经过6 月末的资金成本飙升后，市场渐趋理性，而资金价格中枢的抬升，也决定了票据市场转帖利 率很难回到上半年4%左右的水平。 股市: * 中国股市沪综指 当周先抑后扬，累计上涨1.61%。周初股指延续前期回调趋势 ，不过随着资金面的好转，以及总理李克强关于中国经济增速存下限的基调和蓝筹股T+0的 传闻，周三起股指在蓝筹股引领下大幅反弹，周五大盘因获利回吐出现调整，周五沪综指收 报2,039.486点。 期市: * 沪铜当周大幅反弹，在美联储温和言论和国内股市大涨的提振下，一举收复五万大关 。尽管中国进出口等数据持续疲弱，但市场对出台稳定经济措施的预期也逐渐升温，带动沪 铜等工业品强劲反弹。沪铜主力1311合约 周五收报每吨49,690元，本周累计上涨0.9 5%。 黄金: * 黄金期货当周先抑后扬，美联储主席贝南克周三的温和言论缓解了市场对联储即将收 紧货币政策的预期，带动金价强劲反弹，伦敦现货金价料录得近两年来最大单周涨幅。不过 分析师表示，金价偏空的格局未完全扭转，近几日上涨后阻力或逐渐增加。上海期金主力13 12合约 周五收报每克元，本周累计上涨2.31%。(完) (整理 边竞/丁琦/林琦/丁淑琴/康熙泽; 审校 曾祥进)