《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的(7月8日-7月12日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周微贬0.08%，继续维系近两个月以来的窄幅震荡格 局。而受到中美战略对话支撑，本周中间价连续上扬，致人民币即期走势基本脱离中间价引 导，而是相对持稳在6.12-15元区间震荡，上下均难以有效突破。而尽管中国经济基本面没 有支撑人民币升值的动力，但市场人士认为有迹象表明监管层有不愿贬值的意图，未来汇率 持稳或微幅升值或是大概率事件。 公开市场操作: * 尽管资金面已趋于稳定，但面对近期企业缴税等扰动因素，中国央行公开市场本周仍 连续第三周暂停操作。中国经济面临进一步下行风险，稳增长压力加大，不过央行货币政策 扩张余地有限，令公开市场延续无为而治。业内人士指出，流动性虽已逐步回归正常状态， 但资金预期仍不算稳定；为安抚市场情绪，央行公开市场料将暂时维稳，以利资金面休养生 息。 债市: * 银行间债市当周现券未能延续此前暖意转为走弱，主要受累于资金前景尚存不确定性 ，致场内偏空情绪暂难见消散。下周一(15日)公布的国内宏观经济数据成为短期焦点，若与 预期不一或对后市走向产生阶段性影响。 。 票据: * 中国票据市场转贴利率本周先跌后涨。交易员指出，周初转贴现率承接了此前跌势， 但随后银行间市场资金价格有所抬升，转贴现率也掉头小幅向上，基本回稳至上周末水平附 近。 他们并指出，相较于上半年票据的卖方市场，当时各家机构争抢票源做大业务，经过6 月末的资金成本飙升后，市场渐趋理性，而资金价格中枢的抬升，也决定了票据市场转帖利 率很难回到上半年4%左右的水平。 股市: * 中国股市沪综指 当周先抑后扬，累计上涨1.61%。周初股指延续前期回调趋势 ，不过随着资金面的好转，以及总理李克强关于中国经济增速存下限的基调和蓝筹股T+0的 传闻，周三起股指在蓝筹股引领下大幅反弹，周五大盘因获利回吐出现调整，周五沪综指收 报2,039.486点。 期市: * 沪铜当周大幅反弹，在美联储温和言论和国内股市大涨的提振下，一举收复五万大关 。尽管中国进出口等数据持续疲弱，但市场对出台稳定经济措施的预期也逐渐升温，带动沪 铜等工业品强劲反弹。沪铜主力1311合约 周五收报每吨49,690元，本周累计上涨0.9 5%。 黄金: * 黄金期货当周先抑后扬，美联储主席贝南克周三的温和言论缓解了市场对联储即将收 紧货币政策的预期，带动金价强劲反弹，伦敦现货金价料录得近两年来最大单周涨幅。不过 分析师表示，金价偏空的格局未完全扭转，近几日上涨后阻力或逐渐增加。上海期金主力13 12合约 周五收报每克元，本周累计上涨2.31%。(完) (整理 边竞/丁琦/林琦/丁淑琴/康熙泽; 审校 曾祥进)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)