更新版 1-新债招标：中国进出口行三期新债利率高于预期，机构要求更高回报

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
* 进出口行三期新债利率均高于预期，且落近招标区间上限
* 基准资金利率均衡水平抬升，市场调校着政策立场判断
* 谨慎偏空的市场气氛中，机构提出了更高投资收益要求
* 机构预期市场调整进程或仍未结束 (新增评论和更多内容)
路透北京7月12日 - 中国进出口银行周五招标发行的三期固息债利率均高于预期，且落近招标区间的上限。市场人士表示，基准资金利率均衡水平抬升，6月流动性困局和近期高层言论，令市场调校着政策立场判断，均有施压现券，机构投资者在谨慎偏空的市场气氛中，对投资收益提出了更高的要求。
业内人士稍早透露，进出口行上午在银行间债市招标发行的一年期、五年和10年续发固息金融债，中标收益率分别为4.04%、4.1553%和4.2961%，高于此前3.95%、4.13%和4.25%的预测均值，亦接近4.05%、4.1738%和4.3165%的招标区间上限；上述三期债的投标倍数分别是1.28倍、1.53倍和1.36倍。
“资金利率上来了，利率债的收益率水平一定要跟着上去啊，这是一个循环的过程，”上海一大型银行交易员称。
于是才会有机构招标结束后的各种感慨，这边说“我们想象力还是不够啊”，那边讲“我们一心不想要的，标位本准备打酱油，结果竟然中了。哎！后面找机会卖了吧。”
让市场更加揪心的是，调整预期或仍没有结束。这边预期“中长期利率还得往上走吧”，那边已预期“下半年的市场算完蛋了！”
财政部上午代理招标的五年期地方债中标利率3.82%，亦落在投标区间上限。交易员表示，鉴于近期市场对流动性预期较为谨慎，再加上地方债本身流动性较差，致机构参与投标积极性不高，推升中标利率。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期、五年期和10年期品种最新收益率分别报在3.9266%、4.1060%和4.2344%。
银行间市场周五早盘主要回购利率 持稳。交易员表示，机构对资金面预期谨慎的局面并未有所改变，七天以内短期资金供给相对充裕，但长期资金依旧供不应求。下周一适逢15日例行存款准备金调整。按照惯例，银行大多会收到准备金退款，加上当周公开市场到期及国库现金定存投放，预计在应对财税缴款和大行分红等因素后，市场资金面波动不会特别大，总体资金面会处在紧平衡态势。
上述三期债的具体条款如下:
第14期 第15期 第16期 -------------------------------------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 至多80亿元 期限/计息方式 一年固息 五年固息 10年固息 缴款日/起息日 7月23日 7月24日/6月19日 7/25日/6月21日 发行期 7月12日-23日 7月12日-24日 7月12日-25日 上市日 7月25日 7月30日 7月31日 基本承销额 无 --------------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)