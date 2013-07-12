更新版 1-新债招标：中国进出口行三期新债利率高于预期，机构要求更高回报

* 进出口行三期新债利率均高于预期，且落近招标区间上限

* 基准资金利率均衡水平抬升，市场调校着政策立场判断

* 谨慎偏空的市场气氛中，机构提出了更高投资收益要求

* 机构预期市场调整进程或仍未结束 (新增评论和更多内容)

路透北京7月12日 - 中国进出口银行周五招标发行的三期固息债利率均高于预期，且落近招标区间的上限。市场人士表示，基准资金利率均衡水平抬升，6月流动性困局和近期高层言论，令市场调校着政策立场判断，均有施压现券，机构投资者在谨慎偏空的市场气氛中，对投资收益提出了更高的要求。

业内人士稍早透露，进出口行上午在银行间债市招标发行的一年期、五年和10年续发固息金融债，中标收益率分别为4.04%、4.1553%和4.2961%，高于此前3.95%、4.13%和4.25%的预测均值，亦接近4.05%、4.1738%和4.3165%的招标区间上限；上述三期债的投标倍数分别是1.28倍、1.53倍和1.36倍。

“资金利率上来了，利率债的收益率水平一定要跟着上去啊，这是一个循环的过程，”上海一大型银行交易员称。

于是才会有机构招标结束后的各种感慨，这边说“我们想象力还是不够啊”，那边讲“我们一心不想要的，标位本准备打酱油，结果竟然中了。哎！后面找机会卖了吧。”

让市场更加揪心的是，调整预期或仍没有结束。这边预期“中长期利率还得往上走吧”，那边已预期“下半年的市场算完蛋了！”

财政部上午代理招标的五年期地方债中标利率3.82%，亦落在投标区间上限。交易员表示，鉴于近期市场对流动性预期较为谨慎，再加上地方债本身流动性较差，致机构参与投标积极性不高，推升中标利率。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期、五年期和10年期品种最新收益率分别报在3.9266%、4.1060%和4.2344%。

银行间市场周五早盘主要回购利率 持稳。交易员表示，机构对资金面预期谨慎的局面并未有所改变，七天以内短期资金供给相对充裕，但长期资金依旧供不应求。下周一适逢15日例行存款准备金调整。按照惯例，银行大多会收到准备金退款，加上当周公开市场到期及国库现金定存投放，预计在应对财税缴款和大行分红等因素后，市场资金面波动不会特别大，总体资金面会处在紧平衡态势。

上述三期债的具体条款如下: