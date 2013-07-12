《新加坡经济焦点》第二季GDP成长率劲扬，但后续仍面临不利变数

* 第二季GDP经季节调整环比年率为成长15.2%，第一季为成长1.3%

* 第二季GDP较上年同期成长3.7%，第一季为成长0.2%

* 第二季经季节调整制造业环比年率为成长37.6%

* 中国经济降温令新加坡前景蒙上阴影

路透新加坡7月12日 - 新加坡第二季创逾两年来最高经济成长率，因受到制造业大幅成长带动，但多数经济分析师仍忧心新加坡及其他亚洲国家经济前景，因中国经济降温且欧洲持续疲软。

新加坡过去两年经济成长率大幅下滑，受出口品需求疲软及投行活动全球性降温影响。

虽然新加坡制造业已情势好转，但分析师指出，新加坡的经济数据通常表现大起大落，近期工业生产数据的改善并未反映在出口上。

“这是个强劲数据，但我猜想未来几季不会持续下去，”瑞士信贷分析师Michael Wan称。

根据新加坡贸工部公布的初估值，第二季经季节调整国内生产总值(GDP)环比年率为成长15.2%，几乎为路透调查预估中值8.3%的两倍。

这是2011年第一季以来最大增幅。

但新加坡经济前景某种程度上仍因中国经济降温而蒙上阴影。

汇丰在一篇客户报告中指出，中国经济成长看来脚步不稳，美国的经济复苏将不足以弥补中国的拖累。

政府数据显示，新加坡对中国及香港的出口值，为对美出口的两倍以上。

GDP数据公布后，坡元兑美元 走高，但随后迅速回吐涨幅，与多数亚洲货币走势一致。

周五数据显示，第二季制造业经季节调整环比年率为成长37.6%，扭转第一季的下滑12.7%的表现，服务业及建筑业则分别成长9.0%。

第二季GDP较上年同期成长3.7%，远超过市场预估中值的2.0%成长率，第一季为成长0.2%。

**正面迹象**

“(GDP)大幅反弹主要是反映生物医学制造业及电子业产出的强劲成长，”贸工部新闻稿指出。

东方汇理(香港)资深策略师Frances Cheung以较乐观态度看待新加坡这项数据。

“今天早上的数据应该有助减轻对亚洲经济成长的忧心。电子业确实似乎有一些正面迹象，包括半导体订单出货比高于1.0，以及全球晶片销售大多上扬，”她称。