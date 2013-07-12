《新加坡经济焦点》第二季GDP成长率劲扬，但后续仍面临不利变数

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
* 第二季GDP经季节调整环比年率为成长15.2%，第一季为成长1.3%
* 第二季GDP较上年同期成长3.7%，第一季为成长0.2%
* 第二季经季节调整制造业环比年率为成长37.6%
* 中国经济降温令新加坡前景蒙上阴影
路透新加坡7月12日 - 新加坡第二季创逾两年来最高经济成长率，因受到制造业大幅成长带动，但多数经济分析师仍忧心新加坡及其他亚洲国家经济前景，因中国经济降温且欧洲持续疲软。
新加坡过去两年经济成长率大幅下滑，受出口品需求疲软及投行活动全球性降温影响。
虽然新加坡制造业已情势好转，但分析师指出，新加坡的经济数据通常表现大起大落，近期工业生产数据的改善并未反映在出口上。
“这是个强劲数据，但我猜想未来几季不会持续下去，”瑞士信贷分析师Michael Wan称。
根据新加坡贸工部公布的初估值，第二季经季节调整国内生产总值(GDP)环比年率为成长15.2%，几乎为路透调查预估中值8.3%的两倍。
这是2011年第一季以来最大增幅。
但新加坡经济前景某种程度上仍因中国经济降温而蒙上阴影。
汇丰在一篇客户报告中指出，中国经济成长看来脚步不稳，美国的经济复苏将不足以弥补中国的拖累。
政府数据显示，新加坡对中国及香港的出口值，为对美出口的两倍以上。
GDP数据公布后，坡元兑美元 走高，但随后迅速回吐涨幅，与多数亚洲货币走势一致。
周五数据显示，第二季制造业经季节调整环比年率为成长37.6%，扭转第一季的下滑12.7%的表现，服务业及建筑业则分别成长9.0%。
第二季GDP较上年同期成长3.7%，远超过市场预估中值的2.0%成长率，第一季为成长0.2%。
**正面迹象**
“(GDP)大幅反弹主要是反映生物医学制造业及电子业产出的强劲成长，”贸工部新闻稿指出。
东方汇理(香港)资深策略师Frances Cheung以较乐观态度看待新加坡这项数据。
“今天早上的数据应该有助减轻对亚洲经济成长的忧心。电子业确实似乎有一些正面迹象，包括半导体订单出货比高于1.0，以及全球晶片销售大多上扬，”她称。
摩根大通亦调高新加坡2013年GDP成长率预测，由2.7%升至3.8%，但指出“制造业的劲扬表现不太可能持续。”(完) (编译 蔡美珍; 审校 李爽)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)