中国货币市场：主要回购利率持稳，下周资金料不脱紧平衡态势

路透上海7月12日 - 中国银行间市场周五早盘主要回购利率 持稳。交易员表示，机构对资金面预期谨慎的局面并未有所改变，七天以内短期资金供给相对充裕，但长期资金依旧供不应求。

他们并指出，下周一适逢15日例行存款准备金调整。按照惯例，银行大多会收到准备金退款，加上当周公开市场到期及国库现金定存投放，预计在应对财税缴款和大行分红等因素后，市场资金面波动不会特别大，总体资金面会处在紧平衡态势。

“今天七天以内短端的钱都还行，现在是一个月的需求量出来了，游戏规则变了，大家现在都不敢错配期限了。”上海一商业银行交易员称。

上海另一商业银行交易员则提到，下周除了准备金退款，还有公开市场的到期及国库现金定存投放，但要面对的走款压力也不小。除了财税上缴和大行分红外，央行此前提到过，6月末曾向市场主动注入过流动性，虽然以何种方式并不清楚，但机构也会担忧如果是定向逆回购，可能也快到期。

“总之经过上一轮以后，都会谨慎一点，但估计下周波动不会特别大，目前回购这个价格水平对央行来说，可能是合适的，甚至再略高一点。”她称。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

而据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。交易员透露，7月中旬仍有大量财政缴款上报，初步估计可能会有4,000亿元人民币左右。

下周将有1,600亿元的央行票据到期，周四还有500亿元的国库现金定存招标；本周中国央行公开市场连续第三周暂停操作；中国经济面临进一步下行风险，稳增长压力加大，不过央行货币政策扩张余地有限，令公开市场延续无为而治。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.3043 3.3589 -5.46 七天 3.8081 3.8311 -2.30 14天 3.9431 3.9217 +2.14 上海证交所质押式回购利率 其中：隔夜 3.6700 3.9750 -30.50 七天 3.5200 3.0000 +52.00 14天 3.6350 3.2350 +40.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.3050 3.3572 -5.22 七天 3.8100 3.8500 -4.00 14天 3.9342 3.9300 +0.42 Shibor 其中:隔夜 3.3000 3.3547 -5.47 七天 3.8000 3.8100 -1.00 三个月 4.6910 4.6955 -0.45 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)