投行观点：麦格理料明年中国GDP增速将跌至6.9%，受结构改革影响

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透香港7月12日 - 投行麦格理的报告称，预期明年中国GDP增长进一步下跌至6.9%，主要受经济结构改革影响。
近期关于中国的数据显示经济每况愈下，多家投行和券商亦纷纷下调中国GDP增长预测。麦格理将今年GDP增长预估由7.8%下调至7.3%，明年由7.5%降至6.9%，是目前市场上对中国明年经济前景最悲观看法。
报告称，中国的结构改革旨在解决企业和地方政府的资产回报率受压，债务杠杆上升和高利率的问题，因这些问题令到货币政策效用下降，但结构改革可能会进一步拖低经济增长。
“未来数月政府可能会对经济进行微调，例如对铁路、城市建设和保障房作出支持。”该行分析师邵辰在报告中称，“不过，微调是否足够强烈或者及时去扭转经济下滑势头，对此我们抱有怀疑。”
该行称，今年第四季中国GDP增长有机会跌至7%，失业率上升和经济暴跌的风险可能大幅上升，在此情况下政府可能会进行货币宽松，反而令经济过度调整。因此认为，政府要尽量在改革和增长之间取得平衡。
报告指出，最佳情景是中国经济继续去杠杆化但GDP增长仍在7-7.5%，固定资产投资长约20%。最差情景是如果政府对经济进一步下滑不动容，则明年经济大跌风险明显增加，也许季度GDP增长只有6%，固定资产投资增长15%。不过该行认为这两种情景发生的机会都很低。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)