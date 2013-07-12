中国汇市：中间价带动人民币早盘走弱，区间震荡缺乏突破动力

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
* 人民币即期早盘跟随中间价走弱
* 油盘等购汇因素压低人民币价格
* 市场仍缺乏突破区间的动力
路透北京7月12日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跟随中间价小幅走弱。随着中美战略与经济对话的闭幕，人民币中间价结束连续三日上扬姿态而出现小幅回落。不过整体市场仍在区间震荡格局中，尚未出现突破的动力。
上海一银行交易员称，短期震荡格局仍在延续，今天客盘结购汇相对均衡，而油盘等购汇因素压低了人民币价格；但市场仍未有明确的方向指引，短期震荡概率仍较高，市场难以有效突破6.12-6.14元的价格区间。
“方向不明朗，市场观望的情绪比较浓，...今天市场有几次推动，但(美元)涨了一些后，流动性就不好了，就下来了。”该交易员称。
北京时间12:25，人民币兑美元即期报6.1398元，上日收报6.1352元。今日人民币兑美元中间价 为6.1631元，上日中间价为6.1599元。
上海一股份行交易员称，本周的后几天购汇开始偏多，中资行的美元买盘较多；但中间价仍是区间走势，这样的盘整姿态已经接近两个月，暂时还看不出具体的方向指引。
不过据他判断，目前购汇的水平尚难以引发人民币趋势逆转向贬值的方向，未来人民币升值可能性更大。
“尽管进出口数据表现不好，但最近美指有两轮大幅上扬，如果监管层想要顺势调整是非常容易的，但它没有这么做，可见监管层的意图是至少不希望贬值。...中间价还是决定方向的根本。”该交易员预计，短期即期价格可能还会处于窄幅的双向波动中，等候更为明确的方向指引。
东京汇市美元周五略作喘息，而昨日从近期高点大跌，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快将缩减刺激政策的预期降温，让位于下周中国数据出炉前的谨慎情绪。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2837/83，上日尾盘为6.2780。
北京时间12:26，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1413/22元，上一交易日尾盘报6.1331元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)