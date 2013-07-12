中国汇市：中间价带动人民币早盘走弱，区间震荡缺乏突破动力

* 人民币即期早盘跟随中间价走弱

* 油盘等购汇因素压低人民币价格

* 市场仍缺乏突破区间的动力

路透北京7月12日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跟随中间价小幅走弱。随着中美战略与经济对话的闭幕，人民币中间价结束连续三日上扬姿态而出现小幅回落。不过整体市场仍在区间震荡格局中，尚未出现突破的动力。

上海一银行交易员称，短期震荡格局仍在延续，今天客盘结购汇相对均衡，而油盘等购汇因素压低了人民币价格；但市场仍未有明确的方向指引，短期震荡概率仍较高，市场难以有效突破6.12-6.14元的价格区间。

“方向不明朗，市场观望的情绪比较浓，...今天市场有几次推动，但(美元)涨了一些后，流动性就不好了，就下来了。”该交易员称。

北京时间12:25，人民币兑美元即期报6.1398元，上日收报6.1352元。今日人民币兑美元中间价 为6.1631元，上日中间价为6.1599元。

上海一股份行交易员称，本周的后几天购汇开始偏多，中资行的美元买盘较多；但中间价仍是区间走势，这样的盘整姿态已经接近两个月，暂时还看不出具体的方向指引。

不过据他判断，目前购汇的水平尚难以引发人民币趋势逆转向贬值的方向，未来人民币升值可能性更大。

“尽管进出口数据表现不好，但最近美指有两轮大幅上扬，如果监管层想要顺势调整是非常容易的，但它没有这么做，可见监管层的意图是至少不希望贬值。...中间价还是决定方向的根本。”该交易员预计，短期即期价格可能还会处于窄幅的双向波动中，等候更为明确的方向指引。

东京汇市美元周五略作喘息，而昨日从近期高点大跌，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快将缩减刺激政策的预期降温，让位于下周中国数据出炉前的谨慎情绪。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2837/83，上日尾盘为6.2780。

北京时间12:26，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1413/22元，上一交易日尾盘报6.1331元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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