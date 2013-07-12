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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 12:59 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆外亚洲货币下滑，未受中国财长经济评论影响

路透7月12日 - 0435GMT

* 美元兑日圆外亚洲货币下滑，市场人士未理会中国财政部长楼继伟对GDP可实现增长7.0%的评论

* 美元兑日圆外亚洲货币先前的的跌势未改变，有分析师对上述言论持怀疑态度

* 楼继伟是否在提前警告大家中国经济增长可能会大幅放缓？

* 海外市场同样将会感到困惑，中国官方可能不会进行澄清

* 美元兑韩元一度跌破1,120；美元兑坡元持于1.26，即便新加坡数据强劲。(完)

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