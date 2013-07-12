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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 12:54 BJT

中国债市动态：政策预期不明现券走势依旧孱弱，短期重点关注资金面动向

路透上海7月12日 - 中国银行间债市现券周五走势依旧孱弱，卖多买少供求失衡。不过因资金面较为稳定，卖方成交愿意不强，导致收益率波动不大，部分券种即使上行，升幅亦有限。交易员称，目前尚无法从官方关于经济增长的诸多言论中梳理出较为明确的政策预期，资金利率的止跌则加重谨慎心态，短期内只能继续关注流动性的变化。

他们并表示，对于与短期资金面直接联系相对较弱的长端而言，近来收益率也出现一定幅度上行。至于这种升势是否会持续或转向，还要看下周公布的二季度国内生产总值(GDP)等更多经济数据进行判断。

新华社周五援引中国财政部长楼继伟称，中国经济不会出现硬着陆，预计实现全年GDP(国内生产总值)增长7%没有太大问题。中国政府年初确定的今年GDP增幅目标为7.5%，楼继伟的此番表态亦引发市场诸多猜测。

华南一银行交易员称，政策预期不明致机构交投意愿不旺，虽然卖盘偏多，但现券收益率整体变化不大。

“卖盘也不是急于平仓那种，不着急。所以现在(即使)想收点券，收益率也不吸引人。”该交易员指出。

新债发行市场上，财政部代发的五年期地方债利率落在投标区间上限，进出口行的三期债利率则高于预期。谨慎偏空的气氛中，上述债券投标倍数多在1.5倍以下。

中国国家统计局将于下周一(15日)召开经济运行情况新闻发布会，公布GDP等数据。

剩余期限约9.87年的固息国债130011券最新成交 在3.60%，上日尾盘为3.5950%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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