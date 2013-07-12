中国债市动态：政策预期不明现券走势依旧孱弱，短期重点关注资金面动向

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透上海7月12日 - 中国银行间债市现券周五走势依旧孱弱，卖多买少供求失衡。不过因资金面较为稳定，卖方成交愿意不强，导致收益率波动不大，部分券种即使上行，升幅亦有限。交易员称，目前尚无法从官方关于经济增长的诸多言论中梳理出较为明确的政策预期，资金利率的止跌则加重谨慎心态，短期内只能继续关注流动性的变化。
他们并表示，对于与短期资金面直接联系相对较弱的长端而言，近来收益率也出现一定幅度上行。至于这种升势是否会持续或转向，还要看下周公布的二季度国内生产总值(GDP)等更多经济数据进行判断。
新华社周五援引中国财政部长楼继伟称，中国经济不会出现硬着陆，预计实现全年GDP(国内生产总值)增长7%没有太大问题。中国政府年初确定的今年GDP增幅目标为7.5%，楼继伟的此番表态亦引发市场诸多猜测。
华南一银行交易员称，政策预期不明致机构交投意愿不旺，虽然卖盘偏多，但现券收益率整体变化不大。
“卖盘也不是急于平仓那种，不着急。所以现在(即使)想收点券，收益率也不吸引人。”该交易员指出。
新债发行市场上，财政部代发的五年期地方债利率落在投标区间上限，进出口行的三期债利率则高于预期。谨慎偏空的气氛中，上述债券投标倍数多在1.5倍以下。
中国国家统计局将于下周一(15日)召开经济运行情况新闻发布会，公布GDP等数据。
剩余期限约9.87年的固息国债130011券最新成交 在3.60%，上日尾盘为3.5950%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)