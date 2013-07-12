国际油市：布兰特原油持于108美元下方，从三个月高位回落

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
“我们注意到部分市场人士担忧上行势头随着昨晚的下跌已经反转，”CMC Global Markets的首席市场策略分析师Michael McCarthy表示。
0458GMT，布兰特原油8月期货 微跌0.08美元至每桶107.65美元，一度最低跌至107.28美元。此前连涨两周的布兰特原油本周近乎持平。
美国原油期货 跌0.07美元报104.84美元，仍有望录得第三次周度上涨。美国原油周四创下16个月高点107.45美元后，录得近三周最大跌幅，对原油期货合约交割地库欣出现供应紧缺的担忧，因为当地一处油管暂停使用而得到缓解。
“这是暂时的短期交易兴趣。基本面仍旧支撑油价，”McCarthy表示，他指的是美国经济稳步回升和石油库存情况。
美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存创最大两周降幅，炼厂产量录得五年新高。
新华社周五援引中国财政部长楼继伟称，他预计中国全年GDP(国内生产总值)增长7%，低于政府官方预估值。
本周稍早发布的中国贸易数据显示6月出口意外下降，释放了贸易展望“黯淡”的信号，令市场担忧中国能否如过去十年一样继续支撑油价。
国际能源署(IEA)数据也称，非石油输出国组织(OPEC)国家的供应增加，包括北美页岩油荣景，明年将满足全球的强劲需求，蚕食OPEC国家的市场份额。巴克莱(Barclays)将2014年布兰特原油的预估价格每桶下调20美元。
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 白云)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)