版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 13:56 BJT

国际油市：布兰特原油持于108美元下方，从三个月高位回落

“我们注意到部分市场人士担忧上行势头随着昨晚的下跌已经反转，”CMC Global Markets的首席市场策略分析师Michael McCarthy表示。

0458GMT，布兰特原油8月期货 微跌0.08美元至每桶107.65美元，一度最低跌至107.28美元。此前连涨两周的布兰特原油本周近乎持平。

美国原油期货 跌0.07美元报104.84美元，仍有望录得第三次周度上涨。美国原油周四创下16个月高点107.45美元后，录得近三周最大跌幅，对原油期货合约交割地库欣出现供应紧缺的担忧，因为当地一处油管暂停使用而得到缓解。

“这是暂时的短期交易兴趣。基本面仍旧支撑油价，”McCarthy表示，他指的是美国经济稳步回升和石油库存情况。

美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存创最大两周降幅，炼厂产量录得五年新高。

新华社周五援引中国财政部长楼继伟称，他预计中国全年GDP(国内生产总值)增长7%，低于政府官方预估值。

本周稍早发布的中国贸易数据显示6月出口意外下降，释放了贸易展望“黯淡”的信号，令市场担忧中国能否如过去十年一样继续支撑油价。

国际能源署(IEA)数据也称，非石油输出国组织(OPEC)国家的供应增加，包括北美页岩油荣景，明年将满足全球的强劲需求，蚕食OPEC国家的市场份额。巴克莱(Barclays)将2014年布兰特原油的预估价格每桶下调20美元。

欲查看美国原油期货24小时图表分析，请点选：(here)

欲查看布兰特原油24小时图表分析，请点选：(here)(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐