版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 13:53 BJT

爱尔兰评等：标准普尔上调爱尔兰信用评等展望至正面

路透7月12日 - 标准普尔周五表示，已将爱尔兰长期信用评等展望从稳定上调至正面。

标普并确认爱尔兰长期及短期外币和本币主权信用评等为BBB+/A-2。该机构表示，爱尔兰一般政府债务与其国内生产总值(GDP)之比将可能比此前预期更快速下降。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐