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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 14:00 BJT

香港股市：恒指早盘下跌，但周线料将连续第三周上涨

路透香港7月12日 - 香港股市周五早盘下跌，因在中国可能出炉更多令人失望的经济数据之前，投资者出脱近期表现出众的股票。

恒生指数 微跌0.4%至21,353.7点，但本周料将收高2.4%，为连续第三周上涨。恒生国企指数 下滑0.3%，但本周仍上升3.5%。

第一上海证券策略员叶尚志表示，有些人错过了过去两天的涨势，“但之前我们已经历数周大跌，部分买兴应会回归。”

中国将于下周一公布第二季国内生产总值(GDP)，以及固定资产投资、工业增加值和零售销售数据。6月货币供应和贷款增长数据也将于7月15日公布。(完)
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