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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 16:18 BJT

香港个股：汇源果汁料收购上游业务后，毛利率将胜过去年

路透香港7月12日 - 中国果汁生产商--汇源果汁集团有限公司 周五称，整合上下游业务后，预料公司今年的毛利率可以由去年的28%，增加至逾30%以上；新收购的上游业务盈利则可望超越去年3.58亿元人民币的水平。

该公司今早举行股东特别大会，就向大股东兼公司主席朱新礼收购浓缩果汁及果浆生产资产进行表决。朱新礼在会后对记者称，汇源果汁未来两至三年都没有新的融资计划，也没有卖盘打算；强调会做好目前业务，继续优化资产。

汇源果汁于5月公布，以逾49亿港元向朱新礼收购从事浓缩果汁及果浆生产的汇源产业，后者占汇源果汁所采购原材料总额的43%。收购可让汇源果汁的业务覆盖水果加工到销售及市场推广整条价值链，使其转型为垂直整合业务模式，以确保主要原材料继续长远供应。截至去年底，汇源产业净利为3.58亿元人民币，汇源果汁则为1,620万元人民币。

朱新礼认为，内地经济现正步入调整期，但由于人们每天的生活都离不开吃和喝，所以长远来说对中国的食品市场有信心。

汇源果汁今天收低0.63%，报3.15港元；过去一个月累计升1.6%。（完） (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/曾祥进)
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