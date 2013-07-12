香港个股：汇源果汁料收购上游业务后，毛利率将胜过去年

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透香港7月12日 - 中国果汁生产商--汇源果汁集团有限公司 周五称，整合上下游业务后，预料公司今年的毛利率可以由去年的28%，增加至逾30%以上；新收购的上游业务盈利则可望超越去年3.58亿元人民币的水平。
该公司今早举行股东特别大会，就向大股东兼公司主席朱新礼收购浓缩果汁及果浆生产资产进行表决。朱新礼在会后对记者称，汇源果汁未来两至三年都没有新的融资计划，也没有卖盘打算；强调会做好目前业务，继续优化资产。
汇源果汁于5月公布，以逾49亿港元向朱新礼收购从事浓缩果汁及果浆生产的汇源产业，后者占汇源果汁所采购原材料总额的43%。收购可让汇源果汁的业务覆盖水果加工到销售及市场推广整条价值链，使其转型为垂直整合业务模式，以确保主要原材料继续长远供应。截至去年底，汇源产业净利为3.58亿元人民币，汇源果汁则为1,620万元人民币。
朱新礼认为，内地经济现正步入调整期，但由于人们每天的生活都离不开吃和喝，所以长远来说对中国的食品市场有信心。
汇源果汁今天收低0.63%，报3.15港元；过去一个月累计升1.6%。（完） (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/曾祥进)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)