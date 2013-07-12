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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 14:44 BJT

中国个股：美国国际贸委会就三一重工涉嫌侵犯专利展开调查

路透北京7月12日 - 美国国际贸易委员会(ITC)将对中国最大建筑设备生厂商--三一重工股份有限公司 展开调查，此前Manitowoc Co Inc 指控三一侵犯其履带式起重机专利。

ITC周四在其网站发布声明称，Manitowoc要求对三一施加有限的进口禁令。指控重点是三一侵犯了该公司的可变位置配重技术。

尚不能立即联系到三一就此置评。三一还在美国、印度、德国和巴西设有制造和研发中心。(完)

(编译 王兴亚；; 审校 隋芬)
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