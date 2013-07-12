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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 14:29 BJT

台湾债市：五年公债殖利率续创一周收盘低位，下周贝南克谈话前料回档整理待变

* 持续反应贝南克货币宽松谈话利多
    * 台债殖利率随美债微幅拉回
    * 今日台风假令交易意愿低落
    * 下周主流券殖利率料大区间盘整

    路透台北7月12日 - 台湾五年期公债102/2  殖利率周五收盘续
创一周收盘低位，持续反应美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克仍将维持货币宽松
的利多。展望下周，贝南克又将赴美国国会证词陈述，市场普遍预测贝南克谈话将与本周基
调一致，料下周台债主流券殖利率仍有机会回档整理待变。
    
    交易员表示，今日官方在盘初公布下午将放台风假，致交易意愿低落，五年期主流券10
2/2开盘后一小时都没有成交纪录，今日总成交量不及20亿台币，整日台债主流券殖利率窄
幅波动。

    目前市场定调此次台债殖利率拉回为技术性回档，多空尚未明朗。交易员指出，尽管五
年期公债102/2殖利率已跌破月线1.04%，但现在论多空仍嫌早，市场倾向来回操作，令台债
殖利率陷入大区间盘整，暂估下周五年券102/2殖利率主要交投区间暂看0.98-1.08%，10年
券102/6主要区间暂看1.42-1.53%。
    
    “ 之前市场太恐慌，就overshooting，现在偏向观望!”一大型银行交易员说。

     今日102/2殖利率盘中低位触及7月3日的一周盘中低位1.0190%，此前盘中低位为7月1
日的0.9950%；收盘并触及7月2日的收盘低位1.0205%，续创一周收盘低位，前波收盘低位为
6月28日的1.0045%。
       
    下周美联储主席贝南克再将赴国会证词陈述，交易员认为，预料贝南克谈话应该会与本
周雷同，毕竟时间点离很近，若说法有明显差异的话，将受质疑说法反覆。不过目前市场多
数操作仍偏向保守，在贝南克谈话之前，市场将会谨慎因应。  
  
    本地大型银行台债交易员表示，短线美债殖利率拉回修正，若指标10年公债殖利率跌破
2.5%，不排除台湾五年主流券102/2殖利率将向下测试1.00%的整数关卡，亦或0.98%的季线
位置，至于10年期公债102/6则受限于长券端月底标售的因素影响，向下测试承受的压力较
大。
    
    美国公债价格周四上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表示，在可
预见的未来仍需要高度宽松的货币政策。指标10年期公债 升8/32，收益率报2.5
8%，周三尾盘报2.61%，今日成交高于均值。 
    
    美国上周初请失业金人数上升，但总体水平仍表明就业市场在继续改善。周四公布的其
他数据显示，美国6月进出口物价连续第四个月下降，因全球经济增长降温。 
    
    台湾加权指数 周五收涨0.50%，报8,220.49点。交易员纷纷看好短线台湾股债双
涨的格局。
    
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     -2.56     1.0205   1.0190-1.0400      17.0
     10     102/6                     -4.90     1.4310   1.4310-1.4700       8.5
     
    下周二即将标售2年期公债，多数银行交易员认为，182天期国库券得标利率低于市场预
期，凸显银行端资金仍偏滥，二年期公债的存续期间不过一年多，仍将吸引本地及外商银行
资金争相竞逐，得标利率大约落在0.70%附近。

    “2年期标售结果往往对债市影响较小!”一位银行交易员称。

    台湾央行周四代财政部标售182天期国库券，其决标贴现率为0.48%，低于市场预期的约
0.56%。此期国库券得标比重为银行业100%。               
    
    下周债市重大事件包括周一中国将公布最新经济数据、周二标售二年期公债(102甲7期)
，周三贝南克将在众议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述， 且同日美联储也将公
布经济形势褐皮书。
 
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.4310
          5       102/2                       1.0205
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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