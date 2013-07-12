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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 14:22 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元/美元下跌，受中国财长经济评论影响

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* 澳元/美元跌0.15%，欧元/美元跌0.14%，美元/日圆升0.08%，澳元/新西兰元跌0.28%

* 亚洲股市涨跌不一；日股日经指数上升0.23%，中国沪综指下挫1.63%。美国10年期公债收益率报2.56%

* 澳元/美元低见0.9134，受中国财长经济评论影响，但随后反弹

* 中国财长称实现全年7%增长目标没有太大问题

* 欧元区工业生产、美国生产者物价指数(PPI)、路透/密西根大学美国消费者信心指数以及几家银行业绩即将出炉 (完)

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