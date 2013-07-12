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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 14:22 BJT

韩国股市：收低，汽车制造类股大幅下跌拖累大盘

路透首尔7月12日 - 韩国股市周五收低0.4%，因汽车制造类股重挫拖累大盘，同时在中国下周公布关键经济数据前，投资者变得更为谨慎。

现代汽车 跌5.9%至两周半收盘低点。此前有消息称，中国可能会再有八个城市加入汽车限购行列。

STX集团旗下上市公司的股价上涨，此前集团旗下的STX Corp 周四晚称将出售所持STX Energy的全部股权，价值2,700亿韩元。STX Corp跳涨4.6%，STX Offshore & Shipbuilding 涨2%。

综合股价指数 收报1,869.98点。(完)
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