中国股市：沪综指收挫1.6%终结连三日升势，金融股走软引发获利回吐

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透上海7月12日 - 中国股市沪综指周五收挫1.6%，终结此前连续三日涨势。分析师指出，因市场对宏观政策预期有所修正，以及蓝筹股T+0传言被否认，金融等蓝筹股率先回调，引发大量获利回吐盘涌出。
沪综指 收报2,039.486点，跌33.505点，或1.62%，昨日曾收涨3.23%，创下近七个月最大单日涨幅。本周大盘累计上涨1.61%，创两个月最大单周涨幅。上海A股今日成交额为1,028亿元人民币，昨日则创逾四个月单日最大成交额1,308亿元。
“从官方评论看，下半年出台刺激经济政策的可能性较小，而且蓝筹股T+0的传言被否认，因此蓝筹股率先回调，跟风获利盘再杀出，大盘调整并不奇怪。”华泰证券分析师周林指出。
上证180金融指数 今日收挫3.37%。
他并认为，短期内大盘可能还会在目前位置震荡，理论上后续还有一段反弹空间。
此前李克强总理称经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，这帮助稳定了市场预期。不过国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为，底线就是年初确定的经济增长目标，并表示这时不应人为刺激，充其量采取一些稳定措施，让经济稳定在一个可持续的中速增长上。
沪深300指数 收跌2.21%，报2,275.373点。沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,2263.0点，跌2.34%，成交746,810手。(完) (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)