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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 15:10 BJT

路透基点：台湾土地银行启动大盟开发50.8亿台币融资案--RLPC

路透香港7月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼簿记行台湾土地银行已启动大盟开发股份有限公司的50.8亿台币(1.7亿美元)融资案，用于新北市新板特区的购物中心及国际观光旅馆BOT(民间兴建营运后转移)。

本案由借款方董事长担保，以土地使用权和建筑作抵押，分为A部分39.6亿台币15年期贷款、B部分10.4亿台币12年期贷款，以及C部分8,000万台币15年期的履约保证贷款。

AB两部分定期贷款利率为一年期邮政储蓄利率加码176个基点。C部分支付120个基点的年度保证费。

银行受邀参与三个层次的贷款：承贷10亿台币或以上者，获牵头行头衔，有32个基点的前端费；承贷5-9.99亿台币者，获经理行头衔，有15个基点的费用；承贷3-4.99亿台币者，有9个基点的费用。

在8月9日之前承诺贷款的银行，将得到5个基点的提早费用。

A部分有五年的宽限期，分20次不等额偿还，每半年还款一次，具体为：3%(第1-2次)、3.5%(第3-10次)、4%(第11-19次)和30%(第20次)。

B部分有五年的宽限期，分14次不等额偿还，每半年还款一次，具体为：7%(第1-10次)和7.5%(第11-14次)。

回覆期截至8月14日。

这项BOT案采50年地上权设定，大盟开发获得在转移给政府之前的营运权。(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
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