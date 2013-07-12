路透基点：台湾土地银行启动大盟开发50.8亿台币融资案--RLPC

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透香港7月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼簿记行台湾土地银行已启动大盟开发股份有限公司的50.8亿台币(1.7亿美元)融资案，用于新北市新板特区的购物中心及国际观光旅馆BOT(民间兴建营运后转移)。
本案由借款方董事长担保，以土地使用权和建筑作抵押，分为A部分39.6亿台币15年期贷款、B部分10.4亿台币12年期贷款，以及C部分8,000万台币15年期的履约保证贷款。
AB两部分定期贷款利率为一年期邮政储蓄利率加码176个基点。C部分支付120个基点的年度保证费。
银行受邀参与三个层次的贷款：承贷10亿台币或以上者，获牵头行头衔，有32个基点的前端费；承贷5-9.99亿台币者，获经理行头衔，有15个基点的费用；承贷3-4.99亿台币者，有9个基点的费用。
在8月9日之前承诺贷款的银行，将得到5个基点的提早费用。
A部分有五年的宽限期，分20次不等额偿还，每半年还款一次，具体为：3%(第1-2次)、3.5%(第3-10次)、4%(第11-19次)和30%(第20次)。
B部分有五年的宽限期，分14次不等额偿还，每半年还款一次，具体为：7%(第1-10次)和7.5%(第11-14次)。
回覆期截至8月14日。
这项BOT案采50年地上权设定，大盟开发获得在转移给政府之前的营运权。(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)