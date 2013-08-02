路透基点：日盛全台通租车12亿台币三年期循环信贷案启动--RLPC

银行受邀以三个层次参贷：承贷3亿台币或以上者，获牵头行和簿记行头衔，综合收益106.7个基点，有20个基点的费用；承贷2-2.99亿台币者，获经理行头衔，综合收益为105个基点，有15个基点的费用；承贷1-1.99亿台币者，综合收益为102.3个基点，有7个基点的费用。