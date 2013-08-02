路透基点：日盛全台通租车12亿台币三年期循环信贷案启动--RLPC

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透香港8月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，华南商业银行已启动日盛全台通租车12亿台币(4,000万美元)三年期循环信贷案。
本案由借款方董事长和一位股东担保，以应收账作抵押，利率为次级市场商业票据利率加码100个基点，未设利率底限。
银行受邀以三个层次参贷：承贷3亿台币或以上者，获牵头行和簿记行头衔，综合收益106.7个基点，有20个基点的费用；承贷2-2.99亿台币者，获经理行头衔，综合收益为105个基点，有15个基点的费用；承贷1-1.99亿台币者，综合收益为102.3个基点，有7个基点的费用。
若动用额度不到60%，将有25个基点的承诺费。
资金将用于再融资和运营资本。
回复截止日期为9月6日。
2011年6月，借款方签订了为期三年的12亿台币循环信贷协议，最高综合收益为130个基点，利率为次级市场商业票据利率加码125个基点。(完) (翻译 张荻 审校 张涛)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业