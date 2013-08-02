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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 11:19 BJT

路透基点：日盛全台通租车12亿台币三年期循环信贷案启动--RLPC

路透香港8月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，华南商业银行已启动日盛全台通租车12亿台币(4,000万美元)三年期循环信贷案。

本案由借款方董事长和一位股东担保，以应收账作抵押，利率为次级市场商业票据利率加码100个基点，未设利率底限。

银行受邀以三个层次参贷：承贷3亿台币或以上者，获牵头行和簿记行头衔，综合收益106.7个基点，有20个基点的费用；承贷2-2.99亿台币者，获经理行头衔，综合收益为105个基点，有15个基点的费用；承贷1-1.99亿台币者，综合收益为102.3个基点，有7个基点的费用。

若动用额度不到60%，将有25个基点的承诺费。

资金将用于再融资和运营资本。

回复截止日期为9月6日。

2011年6月，借款方签订了为期三年的12亿台币循环信贷协议，最高综合收益为130个基点，利率为次级市场商业票据利率加码125个基点。(完) (翻译 张荻 审校 张涛)
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