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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 16:10 BJT

****交易人生：徐小庆回归：从债市到大资产--PDF版本****

对于徐小庆，中国债券市场的交易员和投资经理一点都不陌生，“我们这一代交易员基本上都是看着他的报告长大的”，上海一家券商的债券投资经理如是说。

在离开中金公司沉寂数月后，徐小庆重新回归市场。顶着“新财富”最佳债券分析师光环，又在最神秘的中国宏观对冲私募基金任职，他的一言一行倍受市场关注。

现任敦和投资有限公司宏观策略总监的徐小庆，此次亮相的首个观点，是建议中国未来的政策组合应为“降息＋升值（不主动贬值）”。 欲浏览上述《交易人生》的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/huz59t 欲浏览上述《交易人生》的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/juz59t
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