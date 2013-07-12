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市场报道 | 2013年 7月 12日 星期五 15:00 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在中国GDP出炉前很可能窄幅波动

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* 欧元/美元在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克讲话后急剧上涨，交易商仍在适应这种状况

* 避险情绪升温，因市场人士担忧中国国内生产总值(GDP)数据疲弱

* 中国7月15日公布GDP数据之前，欧元/美元很可能窄幅波动

* 贝南克下周三发表证词，这料抑制冒险意愿

* 挑战昨日1.30-1.3150欧洲时段区间端点的可能性很低 (完)

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