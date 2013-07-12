中国期市：黄金期货高位整理，美联储宽松言论似被过度解读

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透北京7月12日 - 中国期市周五未能延续前一日的全线升势，主要工业品在国内股市下跌的拖累下普遍收低，黄金和白银等贵金属的升势亦减缓。分析师表示，此前市场对美联储的言论反应有点过激，给金价提供了短线上冲的动力，但整体偏空的走势未仍未逆转，反弹的可持续性不高。
沪金主力1312合约 收报每克257.1元，上涨0.61%。白银主力 上涨0.60%，报每千克4,031元。
“伯南克周三的讲话并未提供实质性的东西，其政策态度还是比较暧昧的，”宏源期货的贵金属分析师冯海虹表示，“量化宽松逐步退出的大趋势已定，意味着金价基本面偏空的大势不会改变。”
她并称，鉴于金价此前已下跌了较长时间，技术上有反弹需求，但预计这波高度和持续时间都会有限。
美联储主席贝南克周三在麻省剑桥一个经济会议上表示，美联储有必要继续维持宽松货币政策，因通胀率处于低位且失业率为7.6%，这样的失业率“甚至可以说是高估了就业市场的形势。”
国际金价周五由升转跌，但仍有可能录得近两年来最大的单周涨幅。本地时间14：45，现货金 报每盎司1,277.10美元，美国期金 下跌3.8美元，报每盎司1,276.1美元,均脱离周四触及的数周高位。
据期货日报统计，按照千克折算，7月10日和11日，沪金期货夜盘交易量一举超过了纽约商品交易所(COMEX)黄金期货同一时段（交易最为活跃时段）的成交量，沪银期货夜盘更是从首夜就超过了同时段COMEX白银期货成交量。
但冯海虹表示，国内夜盘成交活跃只能说这一制度创新开端不错，并不意味着贵金属定价话语权发生转移，目前夜盘成交和持仓不错，但波幅偏小，今后还有待长期运行和极端行情的考验。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)