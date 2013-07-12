中国期市：黄金期货高位整理，美联储宽松言论似被过度解读

路透北京7月12日 - 中国期市周五未能延续前一日的全线升势，主要工业品在国内股市下跌的拖累下普遍收低，黄金和白银等贵金属的升势亦减缓。分析师表示，此前市场对美联储的言论反应有点过激，给金价提供了短线上冲的动力，但整体偏空的走势未仍未逆转，反弹的可持续性不高。

沪金主力1312合约 收报每克257.1元，上涨0.61%。白银主力 上涨0.60%，报每千克4,031元。

“伯南克周三的讲话并未提供实质性的东西，其政策态度还是比较暧昧的，”宏源期货的贵金属分析师冯海虹表示，“量化宽松逐步退出的大趋势已定，意味着金价基本面偏空的大势不会改变。”

她并称，鉴于金价此前已下跌了较长时间，技术上有反弹需求，但预计这波高度和持续时间都会有限。

美联储主席贝南克周三在麻省剑桥一个经济会议上表示，美联储有必要继续维持宽松货币政策，因通胀率处于低位且失业率为7.6%，这样的失业率“甚至可以说是高估了就业市场的形势。”

国际金价周五由升转跌，但仍有可能录得近两年来最大的单周涨幅。本地时间14：45，现货金 报每盎司1,277.10美元，美国期金 下跌3.8美元，报每盎司1,276.1美元,均脱离周四触及的数周高位。

据期货日报统计，按照千克折算，7月10日和11日，沪金期货夜盘交易量一举超过了纽约商品交易所(COMEX)黄金期货同一时段（交易最为活跃时段）的成交量，沪银期货夜盘更是从首夜就超过了同时段COMEX白银期货成交量。