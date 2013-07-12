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市场报道 | 2013年 7月 12日 星期五 15:14 BJT

《汇市简讯》英镑/美元周末前可能维持震荡走势

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* 英镑/美元欧洲盘初从1.5222续跌至1.5137

* 支撑位见1.5062-1.5222走势的61.8%回档位1.5123，以及1.5100

* 1.5062为昨日伦敦早盘低点，行权价在1.5100的选择权今日到期

* 周二触及三年低位1.4814后，总体走势将为盘整

* 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克的温和讲话提供支撑，贝南克讲话前英镑兑美元报1.50下方 (完)

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