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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 15:44 BJT

路透基点：银行就友达光电最高达300亿台币的再融资案举行会议--RLPC

路透香港7月12日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，关于友达光电最高达300亿台币(10亿美元)再融资案的一场银行会议于7月11日举行。

逾10家银行参与了此次会议，受邀牵头此项融资案。

预计是项融资案的期限为五年。

一如此前的报导，该项贷款架构料将类似于该公司1月时签署的173亿台币4.5年期分期贷款。

消息人士说，融资所得将做为现行数项贷款案的再融资，这些贷款案的本金在今年到期。

1月所签署的贷款案系由台湾银行牵头，初始利率为90天期一级市场商业票据利率加码约73-75个基点，加码幅度视借款方的净利而定。

1月份贷款是做为以下几笔贷款案的再融资，包括：友达光电在2006年9月签约的553亿台币贷款案、2008年10月签约的580亿台币贷款案、2009年7月签约的270亿台币五年期贷款案；此外加上广辉电子2006年6月签署的270亿台币贷款案，广辉电子2006年4月并入友达光电。

全球第四大液晶显示器(LCD)生产商--友达光电6月称，5月份合并营收为383亿台币，较前月提升3.5%，较去年同期成长22%。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 杜明霞)
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