路透基点：银行就友达光电最高达300亿台币的再融资案举行会议--RLPC

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透香港7月12日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，关于友达光电最高达300亿台币(10亿美元)再融资案的一场银行会议于7月11日举行。
逾10家银行参与了此次会议，受邀牵头此项融资案。
预计是项融资案的期限为五年。
一如此前的报导，该项贷款架构料将类似于该公司1月时签署的173亿台币4.5年期分期贷款。
消息人士说，融资所得将做为现行数项贷款案的再融资，这些贷款案的本金在今年到期。
1月所签署的贷款案系由台湾银行牵头，初始利率为90天期一级市场商业票据利率加码约73-75个基点，加码幅度视借款方的净利而定。
1月份贷款是做为以下几笔贷款案的再融资，包括：友达光电在2006年9月签约的553亿台币贷款案、2008年10月签约的580亿台币贷款案、2009年7月签约的270亿台币五年期贷款案；此外加上广辉电子2006年6月签署的270亿台币贷款案，广辉电子2006年4月并入友达光电。
全球第四大液晶显示器(LCD)生产商--友达光电6月称，5月份合并营收为383亿台币，较前月提升3.5%，较去年同期成长22%。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 杜明霞)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)