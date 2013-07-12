中国金融：币值稳定有利于提升人民币的跨境贸易使用--中行报告

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透北京7月12日 - 中国银行 周五发布调查报告称，七成受访境内客户将规避汇率风险作为跨境贸易人民币结算的首位优势，多数境外客户则将币值是否稳定列为是否接受人民币的最重要考虑，可见人民币保持币值稳定有利于稳步提升人民币的跨境使用水平。
周五发布的《中国银行跨境人民币业务白皮书（2013年度）》对人民币跨境交易使用情况进行全球客户调查的结果显示，境内外客户对人民币的接受度进一步提升；在跨境交易使用的人民币产品中，客户使用频率最高的是跨境贸易人民币结算产品。
“希望不仅是结算功能，人民币计价功能也能得到提升，境外流转也需提高。”中国银行公司金融总部(国际结算)总经理程军称。
调查还显示，跨境贸易人民币结算目前占中国进出口货物贸易金额的比例已超过10%，超过一半的受访客户认为未来五年跨境贸易人民币结算的占比会达到20-30%。
“当汇率发生波动时，仍有接近三成的受访境内客户做出价格让步、完全承担汇率损失，”程军表示，“也说明我们企业在国际贸易中的话语权、定价权不够大。特别是大宗商品的定价方面，需要产业链向上迁移。”
报告并称，人民币国际化仍应继续坚持以贸易为先导，继续支持人民币通过贸易渠道的跨境支付使用来促进人民币的国际化。
中国银行作为中国国际化程度最高的银行，也是跨境贸易人民币结算占比最高的银行。今年1-6月中国银行集团完成跨境人民币结算量1.6万亿元，同比增长56%，境内行完成跨境贸易人民币结算量超过7,800亿元，境内市场份额始终保持在30%左右，为市场最大。
中国银行的是次调查，共计向境内外客户发出电子问卷3,000多份，收集到有效反馈问卷2,900多份，其中来自境内的客户反馈2,200多份，涵盖境内31个省市自治区和直辖市；境外客户的反馈700多份，基本涵盖了与中国贸易较为集中的国家和地区。
以资本计全球最大的中国工商银行 周四表示，2013上半年办理的跨境人民币业务量超过1万亿元人民币，按年增长四成，境外机构人民币业务的贡献度增加。
2009年7月中国启动跨境贸易人民币结算试点，至2012年中国全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元，按年增加四成。今年首五个月单月结算量平均约3,300亿元。
中国人民银行行长周小川上月表示，将扩大人民币跨境使用，支持跨境交易中人民币结算比例逐步提高。支持中外资跨国公司开展跨境人民币管理业务，推动人民币进入跨国企业的资产组合。启动跨境人民币贸易再融资市场，推动人民币贸易融资规模的扩张。 (完) (发稿 张胜男; 审校 林高丽)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)