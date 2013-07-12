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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 16:50 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增266.45亿台币

路透台北7月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增266.45亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,104.15亿台币。上周存单发行量净减9.95亿台币。

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

7/8 3,025.20 3,025.50 +0.30

7/9 726.00 731.00 +5.00

7/10 80.00 342.00 +262.00

7/11 3,367.30 3,366.00 -1.30

7/12 3,578.00 3,578.45 +0.45

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总计 10,776.50 11,042.95 +266.45

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

7/8 115.00 22.00

7/9 46.00 15.00

7/10 46.00 21.00

7/11 85.00 20.00

7/12 86.00 18.00

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总计 378.00 96.00 (完) (记者 董永年；审校 张喜良)
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