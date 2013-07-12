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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 15:53 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约     当日    今年来   2012年
                           最新报   上收市    涨跌%    涨跌%   收市价
                             价       价                       
                                                                  
 欧元/美元                  1.3072   1.3094    -0.17    -0.92   1.3194
 美元/日圆                   99.10    98.94    +0.16   +14.25    86.74
 欧元/日圆                  129.52   129.55    -0.02   +13.16   114.46
 美元/瑞郎                  0.9483   0.9469    +0.15    +3.58   0.9155
 英镑/美元                  1.5153   1.5183    -0.20    -6.76   1.6251
 美元/加元                  1.0362   1.0363    -0.01    +4.45   0.9921
 澳元/美元                  0.9169   0.9186    -0.19   -11.78   1.0393
 新西兰元/美                0.7857   0.7851    +0.08    -5.14   0.8283
 元                                                            
 澳元/日圆                  90.850   90.890    -0.04    +0.80   90.130
 新西兰元/日                77.850   77.680    +0.22   -44.72  140.820
 圆                                                            
 英镑/日圆                  150.18   150.22    -0.03    +6.65   140.82
 澳元/新西兰                1.1661   1.1694    -0.28    -7.01   1.2540
 元                                                            
                                                                      
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日
 涨跌幅亦以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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