中国票据市场：转帖利率本周先跌后涨变动不大，买卖力量较为均衡

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透上海7月12日 - 中国票据市场转贴利率本周先跌后涨。交易员指出，周初转贴现率承接了此前跌势，但随后银行间市场资金价格有所抬升，转贴现率也掉头小幅向上，基本回稳至上周末水平附近。
他们并指出，相较于上半年票据的卖方市场，当时各家机构争抢票源做大业务，经过6月末的资金成本飙升后，市场渐趋理性，而资金价格中枢的抬升，也决定了票据市场转帖利率很难回到上半年4%左右的水平。
“周初最低曾经到过5.3%左右，后来资金价格的影响，又上来了一点，六个月转贴目前大概在5.5%左右吧。”上海一商业银行交易员称。
上海另一商业银行交易员则指出，上半年因资金极度宽裕机构到处收票，经过6月末的资金价格飙升后，目前票据市场买卖力量较为均衡，机构多按照自己的信贷规模来调配出票和收票比例，但下周随着月底渐渐来临，且7月还有财税缴款等因素搅动资金面，转帖利率可能还会小幅上行。
中国银行间市场周五早盘主要回购利率 持稳。交易员表示，机构对资金面预期谨慎的局面并未有所改变，七天以内短期资金供给相对充裕，但长期资金依旧供不应求。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.8977/5.8094 6.0540/5.8915 7.0573/6.6360
上周五 7.1918/6.7290 7.1948/6.7349 7.5280/7.0410
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变动 -129.41bp/-91.96bp -114.08bp/-84.34bp -47.07bp/-40.5bp
票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.7206%，较上周同期继续回落。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)