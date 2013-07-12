中国票据市场：转帖利率本周先跌后涨变动不大，买卖力量较为均衡

路透上海7月12日 - 中国票据市场转贴利率本周先跌后涨。交易员指出，周初转贴现率承接了此前跌势，但随后银行间市场资金价格有所抬升，转贴现率也掉头小幅向上，基本回稳至上周末水平附近。

他们并指出，相较于上半年票据的卖方市场，当时各家机构争抢票源做大业务，经过6月末的资金成本飙升后，市场渐趋理性，而资金价格中枢的抬升，也决定了票据市场转帖利率很难回到上半年4%左右的水平。

“周初最低曾经到过5.3%左右，后来资金价格的影响，又上来了一点，六个月转贴目前大概在5.5%左右吧。”上海一商业银行交易员称。

上海另一商业银行交易员则指出，上半年因资金极度宽裕机构到处收票，经过6月末的资金价格飙升后，目前票据市场买卖力量较为均衡，机构多按照自己的信贷规模来调配出票和收票比例，但下周随着月底渐渐来临，且7月还有财税缴款等因素搅动资金面，转帖利率可能还会小幅上行。

中国银行间市场周五早盘主要回购利率 持稳。交易员表示，机构对资金面预期谨慎的局面并未有所改变，七天以内短期资金供给相对充裕，但长期资金依旧供不应求。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.8977/5.8094 6.0540/5.8915 7.0573/6.6360

上周五 7.1918/6.7290 7.1948/6.7349 7.5280/7.0410

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变动 -129.41bp/-91.96bp -114.08bp/-84.34bp -47.07bp/-40.5bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.7206%，较上周同期继续回落。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。