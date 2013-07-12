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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 16:19 BJT

香港股市：恒指收低0.8%，但连续第三周录得周涨幅

路透7月12日 -

恒生国企指数 下跌1.2%，但本周累计仍上涨2.4%，为五个月来最佳单周表现。

香港股市成交低迷，比20日移动均值低13%。中国下周一将公布第二季GDP、6月城镇固定资产投资、6月社会消费品零售总额、6月工业增加值数据，当日还将公布货币供给和贷款增速数据。

中国财长暗示，政府或将容忍下半年经济增速明显低于7%。 (完)
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