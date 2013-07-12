技术分析：中国股市沪综指短线反弹达至第二目标位，后市料震荡

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
作者 曾祥进
路透7月12日电 - 中国股市沪综指 本周初段经快速下调后随即迅速弹升，发起第二轮反弹行情并完成目标升幅，由于多头能量得到集中释放，后市继续拓展上涨空间的机会已经不大，料随后将展开震荡走势。中线而言，股指仍处中长期下跌通道内运行，暂无趋势扭转讯号。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/xuz59t)
沪指本周初段一度出现较大调幅，但随后的升幅快速而凌厉，且伴随成交量的明显放大，显示在经过以空间换时间的调整后，大盘承接2,000点附近的蓄势调整，发动第二波反弹，最高升至2,092点，并已完成了技术面升幅目标（2,084）。短线看，股指上方将面临30日移动均线的下行压制，后市继续反弹的机会有限，后市料转入震荡走势。
黄金分割线图显示，本周股指已摸高至半分位2,080点附近，技术压力明显加大，继续拓展上行空间的机会不大，短线震荡虽可消化部分压力，但一旦无法有效突破半分位，获利卖压将快速集聚，从而导致震荡加剧，风险加大。
技术指标方面， KDJ（随机指标）、RSI（相对强弱指数）继续上行且未到达超买区域、MACD（指数平滑异同移动平均线）保持回升趋势，均显示短线行情不会立刻结束，但趋向指标（DX）则仍然向下，与大盘升势成背离态势，显示本周的上涨仍不具备持续性。从量能级别看，沪指周四单日成交达到1,300亿，较好的配合大盘完成第二波升幅目标，若量能仍能保持千亿级别，短线或仍有反复上试，区间震荡的个股机会。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/zuz59t)
沪综指本周连续第二周上扬，但在升至五周均线（2,055）之上后遭遇较大技术压力，最终收于其下，下周该线将下移至2,030点附近，股指料将受压。周线各技术指标的变化则不大，无法给出明确指引，大盘中线尚未摆脱弱势格局。
此外，连续两周的阳线累计升幅仅3%，股指在中长期下跌通道偏下轨位置处运行的格局仍在延续，中期再探底前期低点的机会仍大，若整体成交量水平从下周开始再度趋向萎缩，则短线的两轮反弹可视为为大盘未来的中期跌势积累下跌动量。(完) (审校 林高丽)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)