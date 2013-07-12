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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 15:40 BJT

东南亚股市：菲律宾和越南股市表现出众，其他国家股市脱离盘中高位

菲律宾长途电话公司连续第二日上涨，上涨约1%，因市场人士逢低承接近期受挫的绩优股。

购物中心运营商SM Prime Holdings日内表现最为出众，扬升4%，此前该公司称股东批准了与SM Land之间的并购交易。

财报表现不俗激励市场买进绩优股，推动越南指标股指 上升近2%。

印尼 、泰国 和马来西亚股市 回吐早前的多数涨幅，新加坡股市 下跌，因亚洲股市投资者在中国数据出炉前转为谨慎。(完)
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