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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 15:57 BJT

中国证券：QFII投资总额度将增加至1,500亿美元--证监会

路透北京7月12日 - 中国证监会周五称，其与央行、外管局决定增加合格境外机构投资者（QFII）投资额度，由继去年4月提高至800亿美元后，进一步将总额度增至1,500亿美元。

中国证监会新闻发言人在周五的例行新闻发布会上表示，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点将在新加坡和伦敦等地进一步拓展。

中国外汇管理局此前公布数据显示，截至6月26日，已有207家QFII(合格境外机构投资者)合计获批434.63亿美元的投资额度，较上月底增加9亿美元。

中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)30家,获批额度共计1,049亿元人民币。（完） (发稿 丁崎；撰写 谢衡; 审校 黄凯)
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