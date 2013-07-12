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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 15:54 BJT

重发-东京汇市：美元收复部分失地，本周多头受创

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3051      1.3094       -0.33       -1.08      1.3194
 美元/日圆                            99.12       98.94       +0.18      +14.27       86.74
 欧元/日圆                           129.36      129.55       -0.15      +13.02      114.46
 美元/瑞郎                           0.9497      0.9469       +0.30       +3.74      0.9155
 英镑/美元                           1.5135      1.5183       -0.32       -6.87      1.6251
 美元/加元                           1.0365      1.0363       +0.02       +4.48      0.9921
 澳元/美元                           0.9150      0.9186       -0.39      -11.96      1.0393
 新西兰元/美元                       0.7852      0.7851       +0.01       -5.20      0.8283
 澳元/日圆                           90.710      90.890       -0.20       +0.64      90.130
 新西兰元/日圆                       77.800      77.680       +0.15      -44.75     140.820
 英镑/日圆                           150.01      150.22       -0.14       +6.53      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1650      1.1694       -0.38       -7.10      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼; 审校 杜明霞)
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