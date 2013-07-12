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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 16:11 BJT

新兴汇市：坡元下跌未理会强劲GDP数据，多数亚币本周收高

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 日圆                             99.10        98.97        -0.13       -12.42        86.79
 坡元                            1.2631       1.2582        -0.39        -3.26       1.2219
 台币                            29.932       29.952        +0.07        -2.66       29.136
 韩元                           1125.01      1122.10        -0.26        -4.84      1070.60
 泰铢                             31.15        31.10        -0.16        -1.73        30.61
 菲律宾披索                       43.38        43.32        -0.14        -5.37        41.05
 印尼卢比                       9990.00      9965.00        -0.25        -3.60      9630.00
 印度卢比                         60.09        59.68        -0.68        -8.49        54.99
 马币                            3.1750       3.1680        -0.22        -3.69       3.0580
 人民币                          6.1386       6.1352        -0.06        +1.49       6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦/王翔琼; 审校 艾茂林/石冠兰)
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