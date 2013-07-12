中国债市：偏空情绪未消现券续弱，后市方向先看下周一宏观数据

路透北京7月12日 - 中国银行间债市周五现券未能摆脱本周来的弱势市况，资金前景的不确定性致场内偏空情绪暂难见消散。交易人士指出，下周一公布的国内宏观经济数据成为短期焦点，无论二季度GDP优逊于预期，都有望对后市走向产生阶段性影响。
另有交易员提到，今日上午招标发行的进出口银行一年期固息金融债，午后在一级半市场获得一些买盘青睐。
中国进出口银行周五招标发行的三期固息债利率均高于预期，且落近招标区间的上限；其中一年期固息金融债中标收益率为4.04%，高于3.95%的预测均值，投标倍数1.28倍。
“回购利率止跌传导到现券市场上，大家情绪都比较谨慎。今天(债市)无论一、二级整体还是比较弱的感觉。”上海一银行交易员称。
对于下周一即将公布的宏观数据，他表示，由于大家对二季度GDP的预期落在7.5%，这也是今年GDP增幅目标，而实际值无论高、低于这个预期，都会对市场构成影响。
国家统计局将于下周一(15日)召开经济运行情况新闻发布会，公布GDP等数据。 据路透调查显示，二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的7.7%。
中国银行间市场周五主要回购利率 持稳。下周一适逢15日例行存款准备金调整。按照惯例，银行大多会收到准备金退款，加上当周公开市场到期及国库现金定存投放，预计在应对财税缴款和大行分红等因素后，市场资金面波动不会特别大，总体资金面会处在紧平衡态势。
二级市场，剩余期限约9.8684年的固息国债130011券最新成交 在3.61%，上日尾盘为3.5950%；二级市场，剩余期限约0.9780年的固息国债130014券最新成交 在3.47%，上日尾盘为3.4203%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.2896 3.8114
上日 3.3589 3.8311
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.7344/3.6578
国债参考率报价 3.4256/3.3522
金融债参考率报价 3.8856/3.8211 (完)
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(发稿 康熙泽; 审校 曾祥进)