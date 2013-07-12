中国债市：利率互换冲高回稳，短期料震荡难改因资金面及基本面不确定

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透上海7月12日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五呈冲高回稳走势，市场对资金面预期仍不乐观，不过下周一就将公布最新GDP数据，对其相对谨慎的判断暂时抑制IRS的升势。
交易员并认为，近期资金面和经济基本面的不确定性仍很大，IRS亦难有明确方向，短期料难改震荡格局。
华南一银行交易员称，“今天上去后又往下走，现在跟昨天差不多吧，还是资金预期(偏谨慎)，另外周一要公布数据，大家也都比较谨慎。”
中国国家统计局将于下周一(15日)召开经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP等数据。
上海一银行交易员则谈到，IRS此前两日明显上行，主要是受李克强总理关于经济增长不能低于下限的影响，不过财政部长最新讲话又提及7%的经济增长预期，低于年初制定的目标，政策面接下来如何演变仍有待进一步明确。
中国今年的经济增长目标是否已从年初设定的7.5%调降至7%？正当外界看空中国经济的忧虑甚浓之时，中国财政部长楼继伟在中美战略对话上有关“实现全年GDP增长7%没有太大问题”的表述，迅即引发市场诸多猜测。
中国国务院总理李克强近日表示，要形成合理的宏观调控政策框架，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落，“经济增长率、就业水平等不滑出‘下限’，物价涨幅等不超出‘上限‘。”
银行间市场周五早盘主要回购利率 持稳。交易员表示，机构对资金面预期谨慎的局面并未有所改变，七天以内短期资金供给相对充裕，但长期资金依旧供不应求。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.0000/4.1000 3.8840/3.9710 3.9060/3.9940 3.9420/4.0380 3.9450/4.2263
上日 3.9625/4.0725 3.8875/3.9750 3.8925/3.9800 3.9075/4.0025 3.9270/4.1370
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变化 +0.0375/+0.0275 -0.0035/-0.0040 +0.0135/+0.0140 +0.0345/+0.0355 +0.0180/+0.0893
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,181.2亿元，较5月的2,392.81亿元增逾三成。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)