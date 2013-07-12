中国债市：利率互换冲高回稳，短期料震荡难改因资金面及基本面不确定

路透上海7月12日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五呈冲高回稳走势，市场对资金面预期仍不乐观，不过下周一就将公布最新GDP数据，对其相对谨慎的判断暂时抑制IRS的升势。

交易员并认为，近期资金面和经济基本面的不确定性仍很大，IRS亦难有明确方向，短期料难改震荡格局。

华南一银行交易员称，“今天上去后又往下走，现在跟昨天差不多吧，还是资金预期(偏谨慎)，另外周一要公布数据，大家也都比较谨慎。”

中国国家统计局将于下周一(15日)召开经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP等数据。

上海一银行交易员则谈到，IRS此前两日明显上行，主要是受李克强总理关于经济增长不能低于下限的影响，不过财政部长最新讲话又提及7%的经济增长预期，低于年初制定的目标，政策面接下来如何演变仍有待进一步明确。

中国今年的经济增长目标是否已从年初设定的7.5%调降至7%？正当外界看空中国经济的忧虑甚浓之时，中国财政部长楼继伟在中美战略对话上有关“实现全年GDP增长7%没有太大问题”的表述，迅即引发市场诸多猜测。

中国国务院总理李克强近日表示，要形成合理的宏观调控政策框架，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落，“经济增长率、就业水平等不滑出‘下限’，物价涨幅等不超出‘上限‘。”

银行间市场周五早盘主要回购利率 持稳。交易员表示，机构对资金面预期谨慎的局面并未有所改变，七天以内短期资金供给相对充裕，但长期资金依旧供不应求。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0000/4.1000 3.8840/3.9710 3.9060/3.9940 3.9420/4.0380 3.9450/4.2263

上日 3.9625/4.0725 3.8875/3.9750 3.8925/3.9800 3.9075/4.0025 3.9270/4.1370

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变化 +0.0375/+0.0275 -0.0035/-0.0040 +0.0135/+0.0140 +0.0345/+0.0355 +0.0180/+0.0893

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。