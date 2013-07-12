版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 16:37 BJT

更新版 1-中国证券：QFII投资总额度增至1,500亿美元，RQFII试点地拓展

(新增更多内容和背景)

路透北京7月12日 - 中国证监会与央行、外管局决定增加合格境外机构投资者（QFII）投资额度，继去年4月增至800亿美元后，进一步将总额度扩大为1,500亿美元，以吸引更多境外长期投资机构进入中国股市。

中国证监会新闻发言人周五在例行新闻发布会上同时表示，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点将在新加坡和伦敦等地进一步拓展。

“中国证监会将进一步加快QFII、RQFII发展，与相关部门加强协商，完善境外投资者的资金汇出入管理、所得税政策等相关制度，吸引更多境外长期资金，促进资本市场改革发展，更好地服务中国经济结构调整和转型升级。”新闻稿称。

新闻稿称，此次QFII总投资额度进一步扩大到1,500亿美元，将有利于吸引跟多境外长期投资机构进入，促进资本市场改革发展。QFII资格和额度审批基本同步，今年以来QFII净汇入资金超过600亿元人民币。

证监会表示，对台湾、新加坡、伦敦等地金融机构参与RQFII试点，将参照现有香港金融机构参与RQFII试点相关法规实施。

新闻稿并称，目前QFII和RQFII持股市值约占A股流通市值的1.6%，与境外市场的外资持股比例相比，引入境外投资者有很大潜力。

中国外汇管理局此前公布数据显示，截至6月26日，已有207家QFII(合格境外机构投资者)合计获批434.63亿美元的投资额度，较上月底增加9亿美元。

中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)30家,获批额度共计1,049亿元人民币。（完） (发稿 丁崎；撰写 谢衡; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐