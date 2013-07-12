版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 16:25 BJT

全球金市：金价因获利了结而下滑，但可望录得近两年来最大周线涨幅

不过周三贝南克暗示购债计划可能延续更长时间。而美联储6月会议记录则显示，决策者对于什么时候结束刺激措施意见分歧。

“许多人已经开始谈论联储可能从9月起减少债券购买，这也是为什么会议记录出乎所有人意外。”香港一金属交易员称。他并表示，减少购债之举可能被推后至明年。

0731GMT，现货金 跌0.6%至每盎司1,277.40美元。金价本周上涨接近5%，料录得2011年10月以来最大单周涨幅。

COMEX期金 和现货银 在周四触及的数周高点附近交投。

分析师称，金价可能在1,300美元面临阻力。周四现货金触及近三周最高1,298.36美元。

--------------------------0731GMT-------------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1277.40 -7.29 -0.57 -23.72

现货银 19.82 -0.28 -1.39 -34.54

现货铂金 1399.75 -4.75 -0.34 -8.81

现货钯金 716.25 -0.25 -0.03 3.50

COMEX期金 1276.30 -3.60 -0.28 -23.84 25227

汇率

欧元/美元 1.3068

美元/日圆 99.07

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 沈以文)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐