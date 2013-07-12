《中国2013年6月数据路透调查中值一览表》--7月12日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透北京7月12日 - 以下为中国2013年6月各项主要宏观经济指标 结果，以及当期路透调查预测中值。 各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 2013年 6月 6月 2012年 实际值 调查值 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 居民消费价格指数(CPI) 2.7 2.5 2.1 2.4 2.1 3.2 2 2.5 2 1.7 1.9 2 1.8 2.2 CPI环比 0.0 -0.2 -0.6 0.2 -0.9 1.1 1 0.8 0.1 -0.1 0.3 0.6 0.1 -0.6 工业生产者出厂价格指数(P -2.7 -2.7 -2.9 -2.6 -1.9 -1.6 -1.6 -1.9 -2.2 -2.8 -3.6 -3.5 -2.9 -2.1 PI) 社会消费品零售总额 -- 12.9 12.9 12.8 12.6 12.3* -- 15.2 14.9 14.5 14.2 13.2 13.1 13.7 规模以上工业增加值 -- 9.1 9.2 9.3 8.9 9.9* -- 10.3 10.1 9.6 9.2 8.9 9.2 9.5 固定资产投资(不含农户) -- 20.2 20.4 20.6 20.9 21.2* -- 20.6 20.7 20.7 20.5 20.2 20.4 20.4 贸易差额 271.3 270 204 181.6 -8.8 152.5 291.5 316.2 196 319.9 276.7 266.6 251.5 317.3 出口 -3.1 4.0 1 14.7 10 21.8 25 14.1 2.9 11.6 9.9 2.7 1 11.3 进口 -0.7 8.0 -0.3 16.8 14.1 -15.2 28.8 6 0 2.4 2.4 -2.6 4.7 6.3 广义货币供应量M2 14.0 15.2 15.8 16.1 15.7 15.2 15.9 13.8 13.9 14.1 14.8 13.5 13.9 13.6 月度新增人民币贷款 8,605 8,000 6,674 7,929 10,600 6,200 10,700 4,543 5,229 5,052 6,232 7,039 5,401 9,198 人民币贷款同比增长(%) 14.2 14.1 14.5 14.9 14.9 15 15.4 15 15.7 15.9 16.3 16.1 16 16 注: 1.--表示数据未公布. 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据. 3.*表示1-2月数据合并发布. (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)