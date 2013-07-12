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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 16:17 BJT

《中国2013年6月数据路透调查中值一览表》--7月12日

路透北京7月12日 - 以下为中国2013年6月各项主要宏观经济指标 结果，以及当期路透调查预测中值。

    各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 
    
                   2013年  6月      6月                                              2012年                                                
                           实际值   调查值   5月     4月     3月     2月     1月     12月    11月    10月    9月     8月     7月     6月
 居民消费价格指数(CPI)         2.7      2.5     2.1     2.4     2.1     3.2       2     2.5       2     1.7     1.9       2     1.8     2.2
 CPI环比                       0.0     -0.2    -0.6     0.2    -0.9     1.1       1     0.8     0.1    -0.1     0.3     0.6     0.1    -0.6
 工业生产者出厂价格指数(P     -2.7     -2.7    -2.9    -2.6    -1.9    -1.6    -1.6    -1.9    -2.2    -2.8    -3.6    -3.5    -2.9    -2.1
 PI)                                                                                                                                 
 社会消费品零售总额             --     12.9    12.9    12.8    12.6   12.3*      --    15.2    14.9    14.5    14.2    13.2    13.1    13.7
 规模以上工业增加值             --      9.1     9.2     9.3     8.9    9.9*      --    10.3    10.1     9.6     9.2     8.9     9.2     9.5
 固定资产投资(不含农户)         --     20.2    20.4    20.6    20.9   21.2*      --    20.6    20.7    20.7    20.5    20.2    20.4    20.4
 贸易差额                    271.3      270     204   181.6    -8.8   152.5   291.5   316.2     196   319.9   276.7   266.6   251.5   317.3
 出口                         -3.1      4.0       1    14.7      10    21.8      25    14.1     2.9    11.6     9.9     2.7       1    11.3
 进口                         -0.7      8.0    -0.3    16.8    14.1   -15.2    28.8       6       0     2.4     2.4    -2.6     4.7     6.3
 广义货币供应量M2             14.0     15.2    15.8    16.1    15.7    15.2    15.9    13.8    13.9    14.1    14.8    13.5    13.9    13.6
 月度新增人民币贷款          8,605    8,000   6,674   7,929  10,600   6,200  10,700   4,543   5,229   5,052   6,232   7,039   5,401   9,198
 人民币贷款同比增长(%)        14.2     14.1    14.5    14.9    14.9      15    15.4      15    15.7    15.9    16.3    16.1      16      16
    
注:        
1.--表示数据未公布.        
2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据.        
3.*表示1-2月数据合并发布.    

 (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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