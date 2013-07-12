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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 16:23 BJT

中国农业：2012/13年度食糖产量1,307万吨，同比增加155万吨--发改委

路透北京7月12日 - 中国国家发展和改革委员会周五称，2012/13年度食糖产量1,307万吨，同比增加155万吨。

刊登在发改委网站上的新闻稿援引中国糖业协会统计，6月底糖厂全部收榨。累计销糖1,044万吨（含交储），同比增加295万吨；累计销糖率79.9%，比上年同期提高14.8个百分点。(完)

更多细节，请点选发改委网站： www.ndrc.gov.cn (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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