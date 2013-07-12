版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 12日 星期五 16:25 BJT

标题新闻：意大利6月消费者物价调和指数(HICP)终值较上月升0.3%，同比升1.4%--统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐