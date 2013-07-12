版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 16:29 BJT

背景资料：中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

路透香港7月12日 - 
 中国人民银行最新数据显示，2013年上半年跨境贸易人民币结算量为2.05万亿元。据此计算，6月单月
 结算量为3,587亿元，较前一月下降1.5%。
 
     上半年货物贸易人民币结算量为1.36万亿元，6月经计算后为2,091亿元，环比减8.5%。
 
     中国银行                    调查报告显示，跨境贸易人民币结算目前占中国进出口货物贸易
 金额的比例已超过10%，超过一半的受访客户认为未来五年跨境贸易人民币结算的占比会达到20-30%。
 币值稳定有利于提升人民币的跨境贸易使用。               
 
     2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元，较上年的2.08万亿元成长41.3%。直接投
 资人民币结算业务为2,802亿元，按年增长152.66%。   
 
     以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位：亿元人民
 币)
 
              跨境贸易    货物贸易   服务贸易   对外直接  外商直接
             人民币结算              及其他       投资     投资
   2013.06*    3,587      2,091     1,395        78       424
   2013.05     3,643      2,285     1,358        35       215
   2013.04     3,270      2,232     1,038        27       202
   2013.03*    4,205      2,864     1,380        61       338
   2013.02     2,655      1,871       784         8       155
   2013.01     3,140      2,257       883        11       281
   2012.12*    3,529      2,491     1,023        39       557
   2012.11     3,038      2,244       794        21       232
   2012.10     2,333      1,665       668        11       176
   2012.09*    2,830      1,931       886        10       285
   2012.08     2,710      1,900       810        12       200
   2012.07     2,441      1,683       758        12       142
   2012.06     2,593      1,689       904        35       164
   2012.05     2,160      1,476       684        30       160
   2012.04     1,962      1,355       607        93       124
   2012.03     2,613      1,879       734         8       219
   2012.02     1,907      1,336       571         4       116
   2012.01     1,284        951       333        17       135
 
   注：*为依照季度数字计算而得。(完)
 
 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐