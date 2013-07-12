背景资料：中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透香港7月12日 - 中国人民银行最新数据显示，2013年上半年跨境贸易人民币结算量为2.05万亿元。据此计算，6月单月 结算量为3,587亿元，较前一月下降1.5%。 上半年货物贸易人民币结算量为1.36万亿元，6月经计算后为2,091亿元，环比减8.5%。 中国银行 调查报告显示，跨境贸易人民币结算目前占中国进出口货物贸易 金额的比例已超过10%，超过一半的受访客户认为未来五年跨境贸易人民币结算的占比会达到20-30%。 币值稳定有利于提升人民币的跨境贸易使用。 2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元，较上年的2.08万亿元成长41.3%。直接投 资人民币结算业务为2,802亿元，按年增长152.66%。 以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位：亿元人民 币) 跨境贸易 货物贸易 服务贸易 对外直接 外商直接 人民币结算 及其他 投资 投资 2013.06* 3,587 2,091 1,395 78 424 2013.05 3,643 2,285 1,358 35 215 2013.04 3,270 2,232 1,038 27 202 2013.03* 4,205 2,864 1,380 61 338 2013.02 2,655 1,871 784 8 155 2013.01 3,140 2,257 883 11 281 2012.12* 3,529 2,491 1,023 39 557 2012.11 3,038 2,244 794 21 232 2012.10 2,333 1,665 668 11 176 2012.09* 2,830 1,931 886 10 285 2012.08 2,710 1,900 810 12 200 2012.07 2,441 1,683 758 12 142 2012.06 2,593 1,689 904 35 164 2012.05 2,160 1,476 684 30 160 2012.04 1,962 1,355 607 93 124 2012.03 2,613 1,879 734 8 219 2012.02 1,907 1,336 571 4 116 2012.01 1,284 951 333 17 135 注：*为依照季度数字计算而得。(完) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)