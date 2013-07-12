中港个股：中信证券与俄罗斯投行VTB签署备忘录，将开展跨境合作

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透香港7月12日 - 中国最大券商--中信证券 周五称，日前与俄罗斯外贸银行资本公司（VTB Capital）签署合作备忘录，将就中俄两国的跨境投资银行业务展开广泛合作。
中信证券在一份声明中称，是次合作范围包括跨境并购、投资、资本市场业务、资产管理业务、私募股权投资、研究业务和外汇交易等等。
“本次合作将有利于中信证券进一步拓展俄罗斯及东欧国家的跨境业务覆盖能力。”该公司并称。
近年，中信证券实施“走出去”的战略，逐步建立了海外市场合作伙伴网络的基本布局。在美国，中信证券与精品投行Evercore Partners建立了战略合作关系，而在巴西又与巴西本土最大投行BTG Pactual展开合作战略。
俄罗斯外贸银行资本公司是俄罗斯外贸银行（VTB Group）下属的投资银行，总部位于莫斯科。自2008年成立以来参与了超过420单股权资本市场和债务资本市场交易，并为俄罗斯及独联体国家吸引了超过1,798亿美元的投资。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)