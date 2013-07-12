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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 16:29 BJT

中港个股：中信证券与俄罗斯投行VTB签署备忘录，将开展跨境合作

路透香港7月12日 - 中国最大券商--中信证券 周五称，日前与俄罗斯外贸银行资本公司（VTB Capital）签署合作备忘录，将就中俄两国的跨境投资银行业务展开广泛合作。

中信证券在一份声明中称，是次合作范围包括跨境并购、投资、资本市场业务、资产管理业务、私募股权投资、研究业务和外汇交易等等。

“本次合作将有利于中信证券进一步拓展俄罗斯及东欧国家的跨境业务覆盖能力。”该公司并称。

近年，中信证券实施“走出去”的战略，逐步建立了海外市场合作伙伴网络的基本布局。在美国，中信证券与精品投行Evercore Partners建立了战略合作关系，而在巴西又与巴西本土最大投行BTG Pactual展开合作战略。

俄罗斯外贸银行资本公司是俄罗斯外贸银行（VTB Group）下属的投资银行，总部位于莫斯科。自2008年成立以来参与了超过420单股权资本市场和债务资本市场交易，并为俄罗斯及独联体国家吸引了超过1,798亿美元的投资。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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